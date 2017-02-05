Beşiktaş-Fenerbahçe (Canlı)

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Vodafone Arena'da oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE TARAFTARI STADA BÖYLE GELDİ

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Cenk



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Lens, Sow, Alper, Van Persie

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE REKABETİNDE 342. RANDEVU



Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 129, Beşiktaş 123 galibiyet aldı. 93 yıllık rekabette gol sayısında da Fenerbahçe'nin 468-429 üstünlüğü bulunuyor - Beşiktaş, Fenerbahçe ile yaptığı son 16 maçtan 3'ünü kazanabildi. İki takım arasındaki son 27 randevuda filelere giden toplam 75 golden 58'inde yabancıların imzası bulunuyor. Rekabetteki son 22 karşılaşmada ilk golü atan takım sadece 2 kez yenildi



İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te, Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 93 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 341 maçta Fenerbahçe 129, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 89 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.



Rekabette Fenerbahçe'nin 468 golüne, Beşiktaş 429 golle karşılık verdi.



BEŞİKTAŞ, SON 16 MAÇTA 3 KEZ KAZANABİLDİ



Beşiktaş, Fenerbahçe ile yaptığı son 16 derbiden sadece 3'ünü kazanabildi. Siyah-beyazlı takım, rekabetteki son 16 maçtan 8'ini yitirirken, 5 kez berabere kaldı, rakibine sadece 3 kez üstünlük kurabildi.



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, yapılan karşılaşmaların ardından 4 takım çeyrek finale adını yazdırdı.



Tek maç eleminasyon sistemine göre yapılan maçların ardından, Spor Toto Süper Lig ekipleri Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Kayserispor ile TFF 1. Lig temsilcisi Sivasspor çeyrek finale çıkan takımlar oldu. Kupada 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın yanı sıra Spor Toto Süper Lig takımı Gençlerbirliği, TFF 1. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor ve Spor Toto 2. Lig ekibi Tuzlaspor, organizasyona veda etti.



Ziraat Türkiye Kupası'nda dün ve bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Tuzlaspor-Sivasspor: 1-4



Gençlerbirliği-Kayserispor: 2-3



Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor: 1-2 (Normal süre: 1-1)



Medipol Başakşehir-Galatasaray: 2-0

Akhisar Belediyespor 3-1 Gümüşhanespor

Konyaspor 2-1 Ümraniyespor

Kasımpaşa 1-0 Osmanlıspor