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Ronaldinho İstanbul'da

DHA
  • Giriş Tarihi: 5.2.2017 10:04 Güncelleme Tarihi: 5.2.2017 10:11
Ronaldinho İstanbul'da
Ronaldinho İstanbul'da

Brezilya'nın efsane ismi Ronaldinho, İspanya'dan Türkiye'ye geldi.