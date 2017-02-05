Yazarlar Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve kupada çeyrek finale yükseldi. SABAH Spor yazarları bu zorlu karşılaşmayı değerlendirdi



Ömer ÜRÜNDÜL: Sonuç sürpriz değildi!



Dün gece Galatasaray, dramatik bir ilk 15 dakika yaşadı. Önce maç başlar başlamaz Podolski'nin şutu direkte patladı, 5. dakikada Sneijder sakatlanıp çıktı ve topa sahip olma oranı Galatasaray'dayken 15. dakikadaki ilk tehlikeli Başakşehir atağında kaleci Cenk'in hatasıyla skor dezavantajına düşüldü. Bu dakikadan sonra devre bitimine kadar kontrol tamamen Başakşehir'in elindeydi. Riekerink gerçekten zayıf bir teknik direktör. Başakşehir'in gücü biliniyor, mutlaka etüt edilmesi gereken bir takım. Ara transferde gelen Brezilyalı sağ bek var, Caiçara... Kısa sürede takıma uyum sağlamış ve çok etkili ofansif bir bek. Onun önünde de ligimizin en istikrarlı kanat forvetlerinden Visca var. Riekerink'in öncelikle bu kulvara çok ciddi tedbirler düşünmesi gerekirdi. Carole'un defansif yönü zayıf. Ne önündeki Bruma'dan ne de orta sahadan hiç yardım gelmeyince bu kulvar yol geçen hanına döndü. Yenen ikinci golden sonra ilk 45 dakikada fark daha da büyürdü.

İkinci yarıda Başakşehir iki farklı skor avantajıyla tamamen karşılama görevine soyundu. İyi yerleşimli alan savunmaları onların en önemli artılarından bir tanesi. Galatasaray, pas trafiğini alışılmış bir şekilde ancak ikinci bölgede yapabiliyor, üçüncü bölgede ise kapalı savunmalara karşı ciddi üretkenlik sıkıntısı yaşıyor, hele bir de Sneijder olmazsa. Son saniyelerde attıkları gole kadar sadece biri frikik olmak üzere dört-beş şutla karşı kaleyi yokladılar. Bunlarda da kaleci Volkan başarılıydı. Sonuçta, Galatasaray kupaya veda etti. Tabii sezon başından beri Galatasaray için en çok ne konuşuluyor? Önce Muslera, sonra Sneijder... İkisi de dün gece olmayınca, üstelik rakip de Başakşehir olunca, bu netice hiç de sürpriz değil. Ben dün en çok kaleci Cenk için üzüldüm. Beşiktaş'tan beri genelde hep yedek kalıyor. Bir kaleci için maç eksikliği çok önemli. Dün önemli bir hatayla ilk golün yenmesine neden oldu. İkinci gol ise büyük bir kaleci şanssızlığıydı. Bir de Eren Derdiyok'a değinmek istiyorum. Dün bir gol attı, kalitesini de çok iyi biliyorum. Ama böyle bir oyuncuya bu kadar büyük bir fiziki tükeniş hiç yakışmıyor.

Abdullah Avcı, dün geceki önemli maçta rotasyonlardan da çekinmedi, sistem hocası olduğunu tekrar kanıtladı. Bir de Caiçara'yı kim keşfettiyse onu kutluyorum.