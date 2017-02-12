Tudor’a giden yol şaşarsa!

Riekerink, Beşiktaş ile puan farkını ikiye indirme şansını teperse gönderilecek. Sezonu Hasan Şaş bitirecek. Karabük Başkanı Tankut’un, “G.Saray’a 31 Mayıs’ta gidebilir” dediği Tudor artık gün sayıyor

Türkiye Kupası'ndan elendiği Başakşehir maçında taraftarın istifaya davet ettiği Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink için bugün oynayacakları Kayserispor maçı kader sınavı olacak. Beşiktaş'ın Karabük'te mağlup olması sonrasında puan farkını ikiye indirme şansını yakalayan Galatasaray bugün sahadan 3 puanla ayrılmazsa Hollandalı teknik adamın görevine son verilecek. Gelecek sezon takımın başına getirmek istedikleri Igor Tudor ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı yönetime bir iyi haber de Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'tan geldi. Tankut, "Tudor, 31 Mayıs'tan sonra G.Saray'a gidebilir. Kontratı bir yıllık" derken, Galatasaray yönetimi Riekerink'in gitmesi halinde takımı sezon sonuna kadar Hasan Şaş'a teslim edecek.



Rodrigues'i oynat hoca!

Galatasaray yönetiminin baskısı sonuç verdi. Riekerink Kayseri maçında Garry Rodrigues'e 11'de yer verecek



Galatasaray yönetiminin, devre arasında bonservisine 3.5 milyon Euro verdiği Garry Rodrigues'in ilk 11'de oynaması için Riekerink'e yaptığı baskı sonuç verdi. Kayserispor maçı öncesinde 'Garry Rodrigues'i oynat' mesajı gönderilen Hollandalı teknik adam Josue yerine yeni transferi sahaya sürecek. Eyüpspor'la oynanan hazırlık maçında bir gol atan Rodrigues, önceki gün çift kalede as takımda görev yaptı.



Tolga göreve...

Başakşehir maçında sakatlanan Carole ile tedavisi yeni sona eren Sneijder bu akşam görev yapamayacak. Selçuk İnan da sakatlığını atlattı ama Riekerink tarafından riske edilmeyerek kadroya alınmadı. Hollandalı hocanın, Selçuk'un yerine Tolga'ya, Carole'ün yerine ise Linnes'e şans vermesi bekleniyor.



Biletlere hücum

Beşiktaş'ın Karabük'e mağlup olmasıyla zirvedeki farkını kapatma fırsatı yakalayan Galatasaray'da taraftarın da biletlere ilgisi yeniden arttı. Kayseri maçı için 11 binden fazla biletin satıldığı öğrenilirken, Türk Telekom Arena'da 30 bine yakın taraftarın olması bekleniyor.