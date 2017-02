İki başkan da iddialı

Süper Lig’deki dev derbi öncesi iki ezeli rakibin başkanları karşı karşıya geldi

BEŞİKTAŞ'I YENECEĞİZ

Dursun Özbek: Pazartesi günü TT Arena dolacak. 40 binin üzerinde taraftar bekliyoruz. Rakibimizi mağlup edeceğiz. Daha 13 hafta varken, bugünkü puan farkıyla konuşmak doğru değil



Her şeyin 2-3 haftada ters yüz olduğunu görmek mümkün



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbinin Pazartesi gününe alınmasına rağmen tribünlerin dolacağını belirtti. beIN Sports'a konuşan Özbek, "Şu an kombinelerle birlikte 35 bin civarında bilet satılmış. 40 binin üzerinde taraftar bekliyoruz. Daha ligin bitmesine 13 hafta kalmışken, bugünkü puan farkıyla konuşmak yanlış. Çünkü 2-3 maçta her şeyin ters yüz olduğunu görmek mümkün. Galatasaray, Beşiktaş'ı yenecek. Beşiktaş'ın şu andaki performansı iyi ama biz bundan önce de benzer durumlar gördük" dedi.



30 MİLYON TARAFTARIMIZ VAR

Futbol Federasyonu ile hakem hataları nedeniyle diyaloğa girdiklerini söyleyen Özbek, "G.Saray, 30 milyondan fazla taraftarı olan bir kulüp. TFF, bizim rakibimiz değil. Her şeyin daha düzgün yürümesini istiyoruz. Son 4 maçımızda hakem hatası tespit ettik. En kötü yanı da TFF'nin bunlara cevap verememesi. Cevap yoksa, o zaman senaryolar üretilmeye başlanıyor. Hakem hataları konusunda camiadan baskı geliyor. Ben de camianın parçasıyım, canım herkesten fazla acıyor" diye konuştu.



DERBİYİ PAZARTESİ'YE ALIRKEN NE DÜŞÜNDÜNÜZ?

Özbek, Beşiktaş derbisinin Pazartesi gününe alınmasıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Federasyonun uygulamalarına bakıyorum; Avrupa ile lig maçları genelde çarşamba ve cumartesi, perşembe ve pazar oynanıyor. Galatasaray'ın geçen sene maçlarının hepsi Avrupa'dan döndükten sonra pazar günüydü. Rakip bir gün dinlenmiş, iki gün dinlenmiş, maksadımız bu değil. Ben isterim bir hafta dinlensinler. Bu değişiklikler yapılırken, ne düşünüldü onu merak ediyoruz."



DÜŞERSEK ÇIKAMAYIZ!

Florya ve Riva sayesinde temliklerin boşaldığını dile getiren Özbek, sözlerini şöyle tamamladı: "Son kurşunumuzu attığımızı söylemiştim. Bir daha aynı tehlikeli durumla karşılaşırsak ya varsın ya yoksun... 43 senelik ticaret hayatım var. En yüksek performansımı gösteriyor, tüm tecrübemi buraya yansıtıyorum. Bu borç stoğuna bir daha düşmememiz lazım. Düşerse Galatasaray'ın çıkışı mümkün olamaz."



VOLKAN'I ŞİKAYET ETTİK AMA...

Özbek, Volkan Demirel'i basketbol maçındaki tezahüratından dolayı TFF'ye şikayet ettiklerini hatırlatarak, "Yazılı başvurduk, cevap yok. Melo da zamanında bunu yapmıştı ve ceza almıştı. 10 gün içinde iki mektup gönderdik. Hala bir cevap alamadık" ifadesini kullandı.







GALATASARAY'A YAKIŞMAZ

Fikret Orman: Derbiyi Pazar oynasak ne olur, Pazartesi oynasak ne olur? Bunlar ucuz şeyler. Büyük camialara yakışmıyor. Dursun Özbek'i çok severim... Sıkıntılı bir teknik adam değişimi yaşadılar



Baskılardan dolayı yapılan açıklamaları doğru bulmuyorum



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da beIN Sports'a futbol gündemini değerlendirirken, G.Saray ve F.Bahçe'ye yönelik gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Derbinin günüyle ilgili yapılan eleştiriler hakkında konuşan Orman, "Galatasaray'a bu hesaplar yakışmaz. Pazar oynasak ne olur, Pazartesi oynasak ne olur? Bunlar ucuz şeyler. Büyük camialara yakışmıyor. Dursun Bey'i çok severim. Sıkıntılı bir hoca değişimi yaşadılar. Bazen bizim de oldu ama taraftar baskısından yapılan bu tür açıklamaları doğru bulmam" diye konuştu.



HEP PAZARTESİ OYNUYORUZ

Aziz Yıldırım'ın "Beşiktaş neden pazartesi oynamıyor?" sözlerine de değinen Orman şöyle devam etti: "Beşiktaş, Demirören yönetiminde 15 kupadan sadece 1 bir tanesini almış. Bunca yıldır burada. Bir kez şampiyon olduk. Algı yaratmak ayıp. Geçen sene Olimpiyat'ta G.Saray'la pazartesi günü oynarken, neden itiraz etmediler? Aziz Yıldırım, 'Beşiktaş neden pazartesi oynamıyor?' dedikten sonra her maçımız pazartesi. Sezon başından bu yana hep pazartesi oynuyoruz."



VAN PERSIE BİZDE O HAREKETİ YAPAMAZDI

Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie'yi kendilerinin de almak istediğini dile getiren Orman, "Eğer biz alsaydık, derbideki hareketlerini asla yapamazdı. Bizim kulüp kültürümüzde böyle bir şey yok. Zamanında Pascal Nouma bu hareketi yaptı ve Beşiktaş Kulübü'nden gönderildi. Kaldı ki Pascal bizim kulübümüz için sembol bir isimdi" ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇELİ OYUNCULAR PLANLI GELMİŞ

Orman, G.Saray ve F.Bahçe'nin Beşiktaş'ın önünde olması halinde hakem konularının bu kadar gündeme gelmeyeceğini ileri sürdü ve şunları söyledi: "Kulüpler artık alışmış hakemleri eleştirmeye. Taraftarlar yemiyor artık bunları ama... Palavra bunlar. Hakemler her maçta hata yapıyor. Sezon başından beri her maçımızda hakem hatası var. Şenol hoca da benim gibi Laz bir adam ve sinirlendi. Kupa maçında Fenerbahçeli oyuncular planlıydı. Fenerbahçeli oyuncular benim hocamın olduğu yere doğru geliyor. Ne alaka? Ama yine de olmamalıydı o görüntü."