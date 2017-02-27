Galatasaray - Beşiktaş (Canlı)

Galatasaray ve Beşiktaş ligin 22. haftasında kozlarını paylaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak derbi ile tamamlanacak.
TT Arena'da oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak dev derbiyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
beIN Sports'tan canlı yayınlanacak karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebileceksiniz.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Semih, Chedjou, Hakan, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Cenk
MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
Ezeli rakipler ilk olarak 22 Ağustos 1924 tarihinde, bir İstanbul Futbol Ligi maçında karşı karşıya geldi. Taksim Stadyumu'ndaki bu ilk maç 2-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlanmıştı. 31 Temmuz 1925'te iki takım arasında oynanan ikinci maçı ise 6-1 kazanan Galatasaray, derbi tarihindeki ilk galibiyetini elde etti.
30 Haziran 1940'taki 9-2'lik maç Galatasaray'ın, 18 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940 tarihlerindeki 5-0'lık maçlar ise Beşiktaş'ın aldığı en farklı galibiyetlerdi. İki takım en son 24 Eylül 2016 tarihinde, Lig mücadelesinde karşı karşıya gelen ekipler 2-2 berabere kalmıştır.
Son yıllarda ise derbiler şu şekilde sonuçlandı;
2016-17 SEZONU
Beşiktaş 2-2 Galatasaray
2015-2016 SEZONU
Beşiktaş 1-0 Galatasaray
Beşiktaş 0-2 Galatasaray
2014-2015 SEZONU
Beşiktaş 0-1 Galatasaray
Beşiktaş 0-2 Galatasaray
2013-2014 SEZONU
Beşiktaş 0-3 Galatasaray
Beşiktaş 1-2 Galatasaray
2012-2013 SEZONU
Beşiktaş 3-3 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
2011-2012 SEZONU
Beşiktaş 0-0 Galatasaray
Galatasaray 3-2 Beşiktaş
Beşiktaş 0-2 Galatasaray
Galatasaray 2-2 Beşiktaş
2010-2011 SEZONU
Galatasaray 1-2 Beşiktaş
Beşiktaş 2-0 Galatasaray
2009-2010 SEZONU
Galatasaray 3-0 Beşiktaş
Beşiktaş 1-1 Galatasaray