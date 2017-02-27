Galatasaray - Beşiktaş (Canlı)

Galatasaray ve Beşiktaş ligin 22. haftasında kozlarını paylaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak derbi ile tamamlanacak.

TT Arena'da oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak dev derbiyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

beIN Sports'tan canlı yayınlanacak karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebileceksiniz.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Semih, Chedjou, Hakan, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Cenk

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Ezeli rakipler ilk olarak 22 Ağustos 1924 tarihinde, bir İstanbul Futbol Ligi maçında karşı karşıya geldi. Taksim Stadyumu'ndaki bu ilk maç 2-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlanmıştı. 31 Temmuz 1925'te iki takım arasında oynanan ikinci maçı ise 6-1 kazanan Galatasaray, derbi tarihindeki ilk galibiyetini elde etti.

30 Haziran 1940'taki 9-2'lik maç Galatasaray'ın, 18 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940 tarihlerindeki 5-0'lık maçlar ise Beşiktaş'ın aldığı en farklı galibiyetlerdi. İki takım en son 24 Eylül 2016 tarihinde, Lig mücadelesinde karşı karşıya gelen ekipler 2-2 berabere kalmıştır.

Son yıllarda ise derbiler şu şekilde sonuçlandı;

2016-17 SEZONU

Beşiktaş 2-2 Galatasaray

2015-2016 SEZONU

Beşiktaş 1-0 Galatasaray

Beşiktaş 0-2 Galatasaray

2014-2015 SEZONU

Beşiktaş 0-1 Galatasaray

Beşiktaş 0-2 Galatasaray

2013-2014 SEZONU

Beşiktaş 0-3 Galatasaray

Beşiktaş 1-2 Galatasaray

2012-2013 SEZONU

Beşiktaş 3-3 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

2011-2012 SEZONU

Beşiktaş 0-0 Galatasaray

Galatasaray 3-2 Beşiktaş

Beşiktaş 0-2 Galatasaray

Galatasaray 2-2 Beşiktaş

2010-2011 SEZONU

Galatasaray 1-2 Beşiktaş

Beşiktaş 2-0 Galatasaray

2009-2010 SEZONU

Galatasaray 3-0 Beşiktaş

Beşiktaş 1-1 Galatasaray