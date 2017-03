İstanbul’a gelin

“Terör olayları nedeniyle burası için kötü bir imaj çizilmeye çalışılıyor. Ancak İstanbul çok rahat bir şehir. Ben katolik bir hristiyanım ve hiçbir zaman problem yaşamadım”

Galatasaray'ın Kamerunlu futbolcusu Aurelien Chedjou, her fırsatta Türkiye'de meydana gelen terör olaylarını öne çıkaran Avrupalılara ders verir nitelikte açıklamalarda bulundu. Fransız basınına konuşan yıldız futbolcu, "İstanbul iki kıtanın köprülerle birleştiği, 20 milyon insanın yaşadığı, 24 saat canlı bir şehir. Yaşanan terör olayları nedeniyle yurt dışında kötü bir imaj çizilmeye çalışılıyor. Ancak son derece rahat bir şehir. Ben katolik bir Hristiyanım ve bunun hiçbir zaman problemini yaşamadım. Ne soyunma odasında ne de şehirde. Buraya herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Bazı olaylar oldu ama kısa sürede her şey kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.



EN ÇILGIN DERBİLER FENERBAHÇE İLE...

"Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisinde oynuyorsun. Taraftar nasıl?" sorusuna, "Hayır, biz zaten Türkiye'nin en büyük kulübüyüz" yanıtı veren Chedjou şöyle devam etti: "Buradaki durum bir çılgınlık. İki gün tatil için Bodrum'a gidiyorum, taraftar orada da yanımda. Yurt dışında, maçlarda, antrenmanda, her yerdeler. Beşiktaş maçları çok ateşli geçiyor. Ancak en çılgın derbiler F.Bahçe ile olanlar. Tüm şehir duruyor. Fenerbahçe'ye karşı hata şansınız yok, kazanmak zorundasınız. Taraftarımız cehennem atmosferi yaratıyor. Hazır değilseniz üstesinden asla gelemezsiniz."

***

'BELÇİKA'DA ÇOK KORKTUM'

Galatasaray'ın eski futbolcusu Denayer, 10 gün içinde yaşadığı 3 terör olayıyla ilgili soruya verdiği cevapla Türkiye'yi hala çok sevdiğini gösterdi. Dailymail'e konuşan Denayer, "Biz Ankara deplasmanındayken bir olay yaşandı, herkes şok oldu. İstanbul'da bir hadise meydana geldi. Hemen ardından ise Belçika Milli Takımı ile Brüksel'de bir olay yaşadım. Benim için çılgın günlerdi. Ama en çok Brüksel'de yeni saldırı tehditleri geldiğinde korkmuştum. Ayrıca Türkiye'deki günlerimi İskoçya'daki deneyimlerine göre çok daha önemli buluyorum" dedi.