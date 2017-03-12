Beşiktaş-Kayserispor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçında lider Beşiktaş sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Bu zorlu mücadeleyi sabah.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ediyor.



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STAT: Vodafone Arena

SAAT: 19:00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: BeIN Sports 1

SAKATLAR: Güray Vural, Mendes (Kayserispor)

CEZALILAR: Quaresma, Gökhan Gönül (Beşiktaş)

BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Cenk, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KAYSERİSPOR: Ali Ahamada, Levent, Kana Biyik, Mabiala, Erkan, Rotman, Lawal, Varela, Deniz, Welliton, Umut Bulut

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında evinde Kayserispor ile yaptığı maçta siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, hem kadroda hem de oyun düzeninde değişiklik yaptı. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle yapılan birinci ayak maçında ilk 11'de şans bulan Ricardo Quaresma ile Gökhan Gönül, sarı kart cezaları nedeniyle Süper Lig'deki mücadelede kadroda yer alamadı.

Şenol Güneş, Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte Andreas Beck'i ilk 11'de görevlendirdi. Siyah-beyazlı formayla ligde son olarak 12. haftadaki Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan Beck, 11 karşılaşma sonra ilk 11'de şans buldu.

QUARESMA'NIN GÖREVİ ABOUBAKAR'IN

Güneş, bir başka sarı kart cezalı oyuncusu Ricardo Quaresma'nın oynayamadığı Kayserispor mücadelesinde orta sahanın sağındaki görevi Vincent Aboubakar'a verdi.

Olympiakos maçında ilk 11'de ve hücum hattında oynayarak takımının tek golünü atan Aboubakar, Kayserispor karşısında bu sefer orta sahada görev aldı. Olymypiakos mücadelesine yedek başlayan Cenk Tosun ise Aboubakar'ın orta sahaya geçmesiyle lig mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkıp gol aradı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP DA İLK 11'DE

Avrupa Ligi'ndeki son maçta yedekler arasında yer alan ve ikinci yarıda oyuna girerek takımını başarılı bir şekilde organize eden Oğuzhan Özyakup, Kayserispor karşısında ilk 11'deki görevine döndü. Olympiakos maçında ilk 11'de şans bulan Tolgay Arslan bu sefer yedek soyunurken, bu oyuncunun görevini Oğuzhan yerine getirdi.

TOSIC LİGE DÖNDÜ

Beşiktaş'ta 4 maçlık cezası biten Dusko Tosic, Süper Lig'de görev almaya başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve yaptığı hareketlerden dolayı 4 maç men cezası alan Tosic, bu nedenle Kardemir Karabükspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Akhisar Belediyespor maçlarında forma giyememişti. Tosic, Olympiakos mücadelesinde olduğu gibi Kayserispor karşısında da Marcelo Guedes ile savunmanın göbeğinde şans buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Ryan Babel ile Anderson Talisca ilk 11'de sahaya çıktı. Siyah-beyazlı takımın yedekleri ise Tolgay Arslan'ın yanı sıra Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Ömer Şişmanoğlu, Necip Uysal, Atınç Nukan ve Gökhan İnler'den oluştu.

Maçtan önce gerçekleştirilen seremoniye iki takım oyuncuları ve hakemler, "Öfkeyle değil, sevgiyle güzeldir futbol" yazılı pankartla çıktı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, soğuk havaya rağmen stadın büyük bölümünü doldurdu. Vodafone Arena'da az da olsa boşluklar gözlenirken, siyah-beyazlılar her maç öncesi olduğu gibi yine oyuncuları tribünlere çağırarak destek verdi.

Taraftarlar, Beşiktaş'ın eski futbolcusu olan ve Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a da sevgi gösterisinde bulundu.