Emre kramponu çıkarmıyor!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın gelecek sezonun teknik kadrosunda yer alması için düşündüğü Emre Belözoğlu net yanıt verdi: “En az bir yıl daha futbol oynamak istiyorum.”

Futbol Zirvesi'nde başkan Aziz Yıldırım, kaptan Volkan Demirel, Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu'nun aynı karede görüntü vermesi, gündeme bomba gibi düşmüş, Emre'nin kendisine, "Seni Aykut hocayla birlikte yeniden Fenerbahçe'de görmek istiyoruz" diyen taraftarlara, "İnşallah" yanıtı vermesi, sarılacivertli camiayı yeniden heyecanlandırmıştı. Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu'nun yeniden Fenerbahçe'ye dönmesi, bu fotoğrafın ardından yeniden sıcak bir gündem maddesi olarak karşımıza çıktı. Peki eski kaptan yeniden Fenerbahçe'ye dönecek mi? SABAH, bu gelişmenin perde arkasını aralıyor. Sarılacivertliler Emre'yi Kocaman'ın ekibinde takımın ağabeyi olarak kullanmayı planlıyor.



ERKEN BIRAKMAK İSTEMİYOR

Ancak Emre'nin bu projeye bakışı, en azından şimdilik olumsuz... Tecrübeli oyuncunun, kendisine bu planı sunanlara, "Bir yıl daha futbol oynamak istiyorum" yanıtını verdiği ve sarı-lacivertlileri ilk cevap olarak reddettiği ifade ediliyor. Emre'ye ve Fenerbahçe yönetimine yakın isimler ise, bu projenin gelecek sezon hayata geçebileceği konusunda umudunu koruyor.



BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON OLURSA...

Başakşehir'in sezonu şampiyon tamamlaması halinde, Emre'nin zirvede bırakma adına kararını yeniden gözden geçirebileceği ve projeye olumlu yanıt verebileceği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetiminde Emre'yle iyi ilişkilere sahip isimlerin, Başakşehir şampiyon olmasa dahi, sezon sonunda bir hamle daha yapmayı düşündüğü de gelen haberler arasında.