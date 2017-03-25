FETÖ'cü Hakan Şükür'ü Doğan Haber Ajansı muhabiri savundu!

Galatasaray'ın bugün düzenlenen Olağan Mali Kongresi, skandal anlara sahne oldu. Kongrede FETÖ'cü hainleri Doğan Haber Ajansı muhabiri Kadir Çetinçalı savundu. Çetinçalı'ya kongre üyeleri de alkışlarla destek verdi.

Galatasaray Olağan Mali Kongresi'nde FETÖ'cü hainleri Doğan Haber Ajansı muhabiri Kadir Çetinçalı savundu.

DHA muhabiri FETÖ'cü hain Hakan Şükür'ü böyle akladı

FETÖ'nün firari tetikçisi Hakan Şükür'ü sanki 20 yaşında hata yapmış bir kişi gibi gösteren Çetinçalı'ya kongre üyeleri de alkışlarla destek verdi.

Doğan Haber Ajansı muhabiri Çetinçalı'nın kongrede yaptığı bu skandal konuşmaya sosyal medyadan ise tepki yağdı.

FETÖ'CÜLERE SAHİP ÇIKTI



FETÖ'cü isimlerin ihraçlarının oylamasına geçilmeden önce konuşma yapan Çetinçalı, açık açık FETÖ propagandası yaptı.

Doğan Haber Ajansı muhabiri Çetinçalı'nın ifadelerine bir grup tepki gösterirken bir grup da alkışla destek oldu.