X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER FETÖ'cü Hakan Şükür'ü Doğan Haber Ajansı muhabiri savundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'cü 'ü Doğan Haber Ajansı muhabiri savundu!

  • Giriş Tarihi: 25.3.2017 22:54 Güncelleme Tarihi: 25.3.2017 23:13
FETÖ'cü Hakan Şükür'ü Doğan Haber Ajansı muhabiri savundu!
FETÖ'cü Hakan Şükür'ü Doğan Haber Ajansı muhabiri savundu!

Galatasaray'ın bugün düzenlenen Olağan Mali si, skandal anlara sahne oldu. Kongrede 'cü hainleri Doğan Haber Ajansı muhabiri Kadir Çetinçalı savundu. Çetinçalı'ya kongre üyeleri de alkışlarla destek verdi.

Galatasaray Olağan Mali si'nde 'cü hainleri Doğan Haber Ajansı muhabiri Kadir Çetinçalı savundu.

DHA muhabiri FETÖ'cü hain Hakan Şükür'ü böyle akladı

FETÖ'nün firari tetikçisi 'ü sanki 20 yaşında hata yapmış bir kişi gibi gösteren Çetinçalı'ya kongre üyeleri de alkışlarla destek verdi.

Doğan Haber Ajansı muhabiri Çetinçalı'nın kongrede yaptığı bu skandal konuşmaya sosyal medyadan ise tepki yağdı.

FETÖ'CÜLERE SAHİP ÇIKTI

FETÖ'cü isimlerin ihraçlarının oylamasına geçilmeden önce konuşma yapan Çetinçalı, açık açık FETÖ propagandası yaptı.

Doğan Haber Ajansı muhabiri Çetinçalı'nın ifadelerine bir grup tepki gösterirken bir grup da alkışla destek oldu.

GALATASARAY'DA FETÖ'CÜLERE İHRAÇ ÇIKMADI!
LEVENT TÜZEMEN: ÇİFTE STANDART

BENZER HABERLER