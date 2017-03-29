Fenerbahçe seçim takvimi nasıl işleyecek?

Fenerbahçe yönetimi, Yargıtay 5’inci Dairesi’nde nihai karar çıksa da çıkmasa da kendi takvimini bozmayacak. Olağan Seçimli Genel Kurul için görev süresinin bitim tarihi olan 2018 Mayıs’ı bekleyecek

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerinin beraat ettiği 3 Temmuz davasıyla ilgili Yargıtay Başsavcılığı'nın 'beraatlerin onanmasına' yönelik verdiği mütalaanın ardından sarı-lacivertli camiada, başkan Aziz Yıldırım'ın görevi bırakıp bırakmayacağı tartışılmaya başlandı. Konuyla ilgili yanlış anlaşılmalar, sarı-lacivertlilerin hemen seçime gideceği şeklinde bir beklentinin oluşmasına neden oldu. Süreçle ilgili merak edilen sorular ve cevapları şöyle:



1- YARGITAY KARARI ONAMADI

Yargıtay Başsavcısı'nın verdiği mütalaa, Fenerbahçe Başkanı ve yöneticileri adına oldukça olumlu bir gelişme. Ancak bu 3 Temmuz davasının sona erdiği anlamına gelmiyor. Başsavcılığın görüşü 'beraat' şeklinde olsa da, nihai kararı dosyanın gönderildiği 5'inci Daire Hakimi verecek. Bu karar, nihai olduğu için hiçbir şekilde geri dönüşü olmayacak.



2- 2017 YILINDA SEÇİM YOK

Yargıtay süreci henüz tamamlanmadığı için Fenerbahçe yönetiminin olağanüstü seçim kararı alması gibi bir durum söz konusu değil. Şekip Mosturoğlu, dün yaptığı açıklamada Yargıtay sürecinin 6-8 ay süreceğini söyledi. Bu da en geç 2017 sonu nihai kararın çıkması anlamına geliyor. Yani, 2017 yılı içerisinde Fenerbahçe'de seçim yok.





Aziz Yıldırım, 15 Şubat 1998 yılında, rakibi Vefa Küçük'ü 1 oy farkla geçerek Fenerbahçe Kulübü'ne başkan olmuştu. Yıldırım 19 yıldır görevinin başında.



3- PLANLANAN TAKVİME GÖRE

Fenerbahçe'de şu anki yönetimin görev süresi 2018 Mayıs ayında bitiyor. Aziz Yıldırım yönetimi, Yargıtay kararı çıksa da çıkmasa da bu tarihte seçime gidecek. Şu anki takvim sebebiyle Yargıtay kararının seçime bir etkisi olmayacak. Fenerbahçe, daha önceden belirlediği kendi takvimine uygun olarak Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirecek.



4- ADAYLIK KONUSU BELİRSİZ

Merak edilen konulardan biri, bir önceki genel kurulda "Yargıtay kararı sonrasında görevi devredeceğim" diyen başkan Aziz Yıldırım'ın Mayıs 2018'de aday olup olmayacağı... Yıldırım'ın kulüp dergisindeki son yazısında, "Verdiğimiz sözün gereği, kulüp menfaatlerine en uygun şekilde yerine getirilecektir" ibaresi, adaylığı belirsiz hale getiriyor.