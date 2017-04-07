Bursaspor farklı kazandı

MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Behich'in sol kanattan pasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşan Batalla'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
11. dakikada Cristobal Jorquera'nın kullandığı köşe vuruşunda top kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.
21. dakikada sağ taç çizgisi üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bliznichenko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.
41. dakikada Joshua John'un sol kanattan arka direğe ortasında Sercan Yıldırım topu kafayla Cristobal Jorquera'ya indirdi. Jorquera'dan seken top Batalla'nın vuruşunda auta gitti.
57. dakikada Kubilay'ın golüyle Bursaspor 1-0 öne geçti.
90. dakikada Sercan Yıldırım'ın golüyle Bursaspor farkı ikiye çıkardı: 2-0
90+3. dakikada Erdem'in penaltıdan attığı golle Bursaspor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Stat: Timsah Arena
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx
Bursaspor: Harun xx, İsmail xx, Şamil xx, Aziz Behich x, Ertuğrul Ersoy x, Joshua John xx, Batalla xx, Jorquera xx, Sercan Yıldırım xx, Merter Yüce xx, Kubilay xx
Yedekler: Mert Günok, Tomas Sivok, Erdem Özgenç, Onur Atasayar, Bilal Kısa, Ricardo Faty, Sinan Bakış
Teknik Direktör: Mutlu Topçu
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xx, Andre Poko xx, Dany Nounkeu xx, Valerica Gaman x, Paul Papp xx, Andrey Bliznichenko x, Dejan Lazarevic xx, Ceyhun Gülselam x, Skulason xx, Serdar Deliktaş xx, Yatabare x
Yedekler: Oleksandr Rybka, Osman Çelik, Mahmut Akan, Barış Başdaş, Cristian Tanase, Fatih Atik, İlhan Depe
Teknik Direktör: Zoran Barisic
Sarı kartlar: Sercan Yıldırım, Batalla (Bursaspor), Valerica Gaman (Kardemir Karabükspor)
Gol: Dk. 57 Kubilay, Dk. 90 Sercan Yıldırım, Dk. 90+3 Erdem (pen) (Bursaspor)