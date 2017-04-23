Maçın kahramanı Josef konuştu!

Galatasaray karşısında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü kaydeden Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi ve galibiyetin önemine değinerek gol attığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Josef de Souza, "Öncelikle doktorumuza ve sağlık ekibimize bana yardımlarından dolayı ve maça yetişmem için gösterdikleri büyük çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde toparlandım. Ne benim için ne de takım için güzel bir maçtı. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ama derbilerde önemli olan kazanmaktır. Galibiyetle ayrılmayı başardık. Gol attığım için büyük mutluluk yaşıyorum. Umarım daha da iyi oluruz. Bu sezon Fenerbahçe'yi en azından 2. sıraya taşımak istiyoruz" dedi.

Attığı golle ilgili de konuşan Souza, "Gol atmak her zaman güzeldir, bunu Türkiye'nin en büyük derbisinde atıyorsanız daha da güzeldir, attığınız gol galibiyet getiriyorsa bu daha da güzeldir. Bir de böyle anlamı olan golü deplasmanda attıysanız o zaman çok daha güzel oluyor. Benim de duygularım bu şekildeydi. Umarım Fenerbahçe'yi daha iyi yerlere ve noktaya taşımak için bu görüntümüzü devam ettiririz" ifadelerini kullandı.

ALPER POTUK: "GALİBİYETİ TARAFTARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUM"

Galibiyeti değerlendiren Alper Potuk, "Bu derbiler her zaman bayram havasında olur, bugün de aldığımız galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Sahaya çıktığımız zaman aklımızda tek şey vardı; skoru almak. Çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum, bundan sonraki haftalarda da iyi bir performans sergileyerek hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.