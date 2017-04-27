'Advocaat, Hollanda ile anlaştı'

Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak olan Dick Advocaat'ın Hollanda Milli Takımına 'evet' dediği iddia edildi. Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Federasyon ile Advocaat arasında yapılan görüşmelerde pürüzler kaldırıldı ve taraflar el sıkıştı.

SEZONU FENERBAHÇE'DE BİTİRECEK

Hollanda Futbol Federasyonu Genel Menajeri Hans van Breukelen'le görüşen Advocaat, sezonu Fenerbahçe'de bitireceğini söyledi. Fenerabahçe'yi lig ikincisi yapıp, Türkiye Kupasını kazanarak kulüp kariyerini sonlandırmayı planlayan Advocaat'ın bu isteğine HOllandalı yöneticiler de sıcak baktı ve kabul gördü.

YARDIMCISINI DA BELİRLEDİ

Öte yandan Advocaat'ın Hollanda Milli Takımındaki asistanlığını ülke futbolunun efsane isimlerinden olan Ruud Gullit'in yapacağı öğrenildi. 80'li ve 90'lı yıllarda Hollanda Milli Takımı yardımcı antrenörü olan Advocaat, o dönemde futbol oynayan Gullit'le en iyi anlaşan isimlerdendi.

ADVOCAAT: EVET GÖRÜŞTÜK

Advocaat, Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra yaptığı açıklamada konuya dair "Hollanda Milli takımı için bir görüşme yaptım, hepsi bu" diye yanıt vermişti.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler