Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı'dan kötü haber!

Rizespor maçında sakatlanan Şener Özbayraklı'nın MR'ı çekildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre başarılı oyuncunun sol üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi.

Rizespor maçında sakatlanan Şener için kulüpten açıklama yapıldı. Başarılı futbolcunun çekilen MR'ında sol üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Şener'in tedavisine zaman kaybetmeden başlanırken, Şener'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durumda Şener, Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.

FABIANO VE MEHMET TOPAL DA YOK

Ön çapraz bağı kopan kaleci Fabiano'nun da ameliyatının Porto'da yapılmasına karar verildi. Brezilyalı oyuncu, özel işlerini tamamladıktan sonra Portekiz'e gidecek. Oyuncu Beşiktaş maçı kadrosunda yer alamayacak.

Ayrıca Çaykur Rizespor karşısında sarı kart gören Mehmet Topal da cezalı duruma düştüğü için kritik karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.