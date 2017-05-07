Yüksekten uçan kazanır

İki rakibin ortak özellikleri; maç başına 16'şar kezle ligin en fazla orta yapan ekipleri olmaları ve hava toplarındaki hakimiyetleri



Bu iki değerde üstünlük sağlayan, galibiyete de yakın olacak. Q7 ve Lens'in performansları bir diğer belirleyici unsur



Ortalar Q7'den sorulur

Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, ligin en fazla kanat ortası yapan oyuncusu… Portekizli futbolcu, geride kalan maçlarda rakip ceza sahalarına 321 orta gönderirken, bunların 123'ünde isabet sağladı. İkinci sırada ise 240 ortada 97 isabet sağlayan Fenerbahçeli Jeremain Lens bulunuyor.



Bir tek Trabzon'a geçildiler

Kanatlardan gol arayan oyun anlayışları nedeniyle Kara Kartal ve Sarı Kanarya'nın hava hakimiyetleri de oldukça yüksek. Hava toplarında %54.7'lik başarı sağlayan Beşiktaş ile %53.5'lik oran yakalayan F.Bahçe'yi Süper Lig'de geçen tek takım %56.4 ile Trabzonpor.



Paslaşmanın kralı sambacı Marcelo

Beşiktaş'ta savunmanın sigortası Marcelo pas sayısında ilk sırada. Brezilyalı stoper, 1930 pasta, 1722 isabetle % 89'luk oran yakaladı ve ulaşılması güç bir başarıya imza attı. Derbide oynamayacak olan Atiba ise %96'lık değerle ligin pas başarı yüzdesi en yüksek ismi..



Şut sayısında Kartal

Beşiktaş, geride kalan haftalarda maç başına 101, F.Bahçe ise 100 hücum yaptı. Siyah-beyazlıların maç başına şut sayısı 14.2, sarı-lacivertlilerin ise 11.1 olarak gerçekleşti. 58 golü bulunan Kara Kartal'ın rakip kaleci ile karşı karşıya kalma sayısı 171. 53 gollü Sarı Kanarya'nın da 166.



Atanla tutan karşı karşıya

Beşiktaş, şut ve isabetli şutta zirvede. Rakibi Fenerbahçe ise ligin en az gol pozisyonu veren takımı. Siyah-beyazlı takım, 440 şutta isabet bulurken sarı-lacivertli ekip, rakiplerine 97 gol pozisyonu verdi.

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Skrtel duvar örüyor

Sarı-lacivertli savunmanın bel kemiği Skrtel, ligin en çok ikili mücadele kazanan ismi durumunda. Slovak stoper, girdiği 359 ikili mücadelenin 273'ünden galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'tan Marcelo 361 ikili mücadelenin 264'ünü kazanarak 3. sırada yer aldı. Skrtel ile Marcelo'nun arasına giren isim ise 380 ikili mücadelenin 272'sinde başarı sağlayan Adanasporlu Mouricio oldu. Bu arada Marcelo, maç başına kazandığı 3.7 hava topu ile zirvenin sahibi.



Fizik gücünde Kanarya üstün

Kazanılan ikili mücadelelerde F.Bahçe daha başarılı. Maç başına girdiği 177 ikili mücadelenin 93'ünden galibiyetle ayrılarak ligde 1. sıraya kurulan sarı-lacivertliler, defansta da 86 ikili mücadelenin %61'ini kazanarak yine başı çekti. Her iki alanda da Beşiktaş listede ikinci sırada yer aldı. Siyah beyazlılar girdikleri 161 ikili mücadelede 84 başarı sağlarken, defansta ise 81 ikili mücadelenin 47'sini kazandı.



Son 15 dakikalara dikkat

F.Bahçe, ilk yarının ve maçın son 15 dakikalarında daha fazla gol atıyor. Sarı-lacivertliler, ilk 15 dakikada 2, 15-30 arasında 12, 30-45 arasında 14, 45-60 arasında 6, 60-75 arasında 5, 75-90 arasında ise 14 kez ağları sarstı. Bu değer Beşiktaş'ta sırasıyla 10, 7, 8, 12, 8, 13 oldu. Bu arada F.Bahçe 90 artıda 6'kezle en çok gol bulan ekip durumunda. Bu rakam Beşiktaş için 3.



Sağdan soldan esiyorlar

Gollerin yönleri incelendiğinde ise F.Bahçe'de sol kanat, Beşiktaş'ta ise denge dikkat çekiyor. Şu ana kadar siyah beyazlılar, 11'er golü sağ ve sol kanattan bulurken, 13 golü ise merkezden attı. Fenerbahçe ise gollerinin 9'unu sağdan, 11'ini merkezden, 14'ünü ise soldan ağlara gönderdi.



Müdahalede Advocaat

Hocaların oyuna yaptıkları müdahalelerde Advocaat'ın üstünlüğü var. Hollandalının şu ana kadar sonradan oyuna aldıkları isimler 8 gol ve 5 asist üretti. Güneş'in değişikliklerinden ise 5 gol ve 4 asist geldi.