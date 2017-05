Çilingir şart!

Kayserispor'a yenilen Trabzonspor'da moraller bozuldu. Evindeki son 3 maçı kazanamayan bordo-mavili ekipte teknik direktör Ersun Yanal, Kayseri karşılaşması sonrası düzenlediği basın toplantısında, 'Yaratıcı oyuncu' sorunu yaşadıklarını belirterek topu yönetime attı. Yaptığı açıklamada, "Yaratıcı oyuncu konusundaki zorlanmayı biliyorum. Kazanmak burada daha güç, çünkü kilidi açabilmek gerek" diyen tecrübeli çalıştırıcının, bu sözlerle daha önce onay verdiği Bibras Natcho ve Zoran Tosic transferlerinin bitmesi için yönetime göndermede bulunduğu öğrenildi.



TOSİC'İN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Merkez orta saha oynayan Natcho ile kanat oyuncusu Tosic'i gelecek sezon mutlaka kadroda görmek isteyen Ersun Yanal'ın bu konuda yönetimin bir an önce adım atmasını beklediği ifade edildi. CSKA Moskova forması giyen iki isimle de görüşmelerini sürdüren bordo-mavili yönetimin, sözleşmesi bitecek olan Tosic ile büyük ölçüde anlaştığı, Natcho için de Rus kulübüyle pazarlıkların sürdüğü gelen haberler arasında.



"KIRGIN DEĞİLİM"

Kayserispor maçında taraftarlarca ıslıklanan Aytaç Kara, futbolda bu tür olayların olduğunu belirterek, "Üzüldüm hem de çok üzüldüm. Bunu saklayamam ama kırgın değilim. Çünkü futbol oynuyorsanız bu tür şeyler olabilir. Taraftarlarımız her zaman arkamızda dursun. Kazanınca da kaybedince de. Bazen her şey istediğiniz gibi gitmiyor" şeklinde konuştu.



Trabzonspor'da duraklama devri

Süper Lig'in ikinci yarısına çok iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve iki beraberlik alan Trabzonspor, 26 puan toplamıştı. Ancak bordo-mavililer son dört maçta düşüşe geçti. Trabzonspor oynadığı son dört maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak sadece 4 puan toplayabildi ve 8 puan kaybetti. Bordo-mavililer bu kayıplar sonrası ligde 5. sıradaki konumunu korusa da üst sıraları yakalama şansını zora soktu. İkinci yarıda oynadığı ilk 10 maçta 16 gol atıp kalesinde sadece 5 gol gören Yanal'ın talebeleri, son dört maçta ise 9 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.