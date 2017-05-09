Milenyumda derbilere Fenerbahçe damgası

Spor Toto Süper Lig'de sezonu Galatasaray ve Beşiktaş'a yenilmeden tamamlamayı garantileyen sarı-lacivertliler, 21. yüzyılda derbilere damga vurdu.

Fenerbahçe, 2000'li yıllarda Süper Lig'de oynadığı 75 derbinin 57'sini kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynadığı bu maçlarda 40 galibiyet, 17 beraberlikle sahadan ayrılırken, 18 derbide ise rakiplerine kaybetti.

Sarı-lacivertlilerin derbilerde elde ettiği galibiyet sayısının, Galatasaray ve Beşiktaş'ın toplam galibiyetine yakın olması dikkati çekti. Fenerbahçe derbilerde 40 galibiyet alırken, Galatasaray ve Beşiktaş'ın toplam derbi zaferi 46'da kaldı.

Galatasaray, son 17 yılda oynadığı 74 derbide 24 galibiyet, 17 beraberlik ve 33 yenilgi aldı. Beşiktaş ise 75 derbide 22 galibiyet, 18 beraberlik ve 35 yenilgi elde etti.

FENERBAHÇE'DEN DERBİLERDE 137 PUAN

Fenerbahçe, 21. yüzyılda derbi maçlarda 225 puanın 137'sini kazandı.

Sarı-lacivertliler, en büyük rakipleri karşısında 40 galibiyet, 17 beraberlik alarak 137 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sürede 74 maç yapan Galatasaray ise 222 puandan sadece 89'unu alabildi. Beşiktaş ise 75 maçta 225 puanın 84'ünü elde edebildi.

KADIKÖY'DE 3 YENİLGİ

Fenerbahçe, milenyumda kendi sahasında oynadığı 37 derbide sadece 3 kez yenilgi aldı.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki 37 derbide 24 galibiyet, 10 beraberlik elde etti. Fenerbahçe özellikle 2000'li yıllarda Galatasaray'a sahasında büyük üstünlük kurdu. Milenyumda sarı-kırmızılı takıma henüz kaybetmeyen Fenerbahçe, rakibi karşısında Kadıköy'deki 18 derbinin 14'ünü kazandı, 4'ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kadıköy'de 21. yüzyılda Fenerbahçe'yi derbilerde yenen tek takım Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı takıma karşı Ülker Stadı'nda 19 derbide 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 10 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

EN FAZLA GALATASARAY'I YENDİ

Fenerbahçe, 21. yüzyılın derbilerinde en fazla Galatasaray'ı yendi.

Sarı-lacivertliler, 2000'li yıllarda sarı-kırmızılı rakibiyle oynadığı 37 maçın 29'unu kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbilerinde 21 galibiyet ile 8'er beraberlik ve yenilgi aldı.

Fenerbahçe, Beşiktaş'la oynadığı 38 derbi maçın yarısını kazandı. Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş karşısında 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.

18 YILDIR DERBİ GALİBİYETİ ALMADIĞI SEZON YOK

Fenerbahçe, son 18 sezonda derbi galibiyeti almadan Süper Lig'i tamamlamadı.

Sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonundan bu yana en az bir derbi galibiyeti elde ederek sezonu bitirdi. Fenerbahçe bu sürede derbilerde en başarılı dönemlerini 2005-2006, 2006-2007 ve 2008-2009 sezonlarında yaşadı. Sarı-lacivertliler söz konusu sezonlarda derbilerde 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.