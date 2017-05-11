"36 puanla ligde kalırız"

Celal Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde antrenmana çıkan siyah kırmızılı ekip, düz koşu yaptı, taktik çalıştı. Sakatlıkları süren Muhammet Demir, İlhan Parlak ve Musa Nizam'ın takımdan ayrı çalıştığı antrenman çift kale maçıyla tamamlandı.



Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Bülent Uygun, Galatasaray maçından galip ayrılmak istediklerini belirtti. Sezon sonunda 36 puan toplayarak ligde kalmak istediklerini ve buna yönelik inançlarını kaybetmediklerini kaydeden Uygun, "Ben inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Çocuklara bunu anlattım. Başardığınız zaman 36 puan aldığınız zaman ligde kalınacağını söylemiştim. Hala 36 puan alma şansımız var ve onu başardığımız zaman kalan maçlara ona göre sahada mücadelemize devam edeceğiz" dedi.