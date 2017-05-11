'da Yasin idmanı yarıda bıraktı

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 11.5.2017 17:46
Galatasaray'da Yasin idmanı yarıda bıraktı

, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 31. haftasında Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Igor Tudor'un yönetiminde yapılan idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Daha sonra takım halinde gerçekleştirilen topa sahip olma çalışmasını takiben savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçiş ve sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 iki takım halinde çift kale maç yapıldı.

Çift kale maç esnasındaki bir ikili mücadelede sağ ayak bileğine darbe alan , antrenmanı yarıda bıraktı. Oyuncunun sağlık durumu ile bilginin, yapılacak tetkiklerin ardından açıklanacağı bildirildi.

Aşil tendonunda ağrı hisseden Lionel Carole ve topuk ağrısı bulunan Aurelien Chedjou, bugünkü idmanda tedbir amaçlı olarak yer almadı.
, Gaziantepspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray'da Yasin idmanı yarıda bıraktı
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