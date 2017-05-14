Beşiktaş kafilesi geniş güvenlik önlemleri altında Bursa'ya geldi

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 14.5.2017 17:12 Güncelleme Tarihi: 14.5.2017 17:14
Beşiktaş kafilesi geniş güvenlik önlemleri altında Bursa'ya geldi

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, Bursa'ya geniş güvenlik önlemleri altında geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Bursaspor ile karşılaşacak.

Mücadele öncesi bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanın ardından kara yolu ile Bursa'ya hareket eden siyah-beyazlı kafile, 16.30 sıralarında Bursa'da konaklayacağı Holiday Inn Otel'e giriş yaptı. Kafileyi az sayıdaki Beşiktaş taraftarı karşılarken, taraftarlar Quaresma ve Demba Ba'ya yoğun ilgi gösterdi. Kafilenin güzergahı ve şehre girişinin ardından yoğun güvenlik önleminin alındığı gözlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş kafilesi geniş güvenlik önlemleri altında Bursa'ya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz