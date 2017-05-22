Gençlerbirliği-Fenerbahçe (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Maç eksiği ile Galatasaray'ın gerisine düşen Fenerbahçe rakibini deplasmanda yenerek sarı-kırmızılıların tekrar önüne geçmek istiyor.
Gençlerbirliği müsabakası öncesinde Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Alper Potuk, Hasan Ali Kaldırım, Martin Skrtel, Simon Kjaer, Gregory van der Wiel, Volkan Şen, Miroslav Stoch ve Ozan Tufan, Gençlerbirliği maçında sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
STAT: 19 Mayıs
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: beIN SPORTS 1
SAAT: 20.00
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Palitsevich, Anıl, Selçuk, Issah, Aydın, Khalili, Murat, Rantie
TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet, Lens, Alper, Sow, Van Persie.
TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat