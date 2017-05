Herkes gitsin Şenol Hoca kalsın

- Geçen yıldan sonra, bu sene de şampiyonuz. Gelecek senelere de ambargo koyabiliriz. Çünkü biz yetenekli oyunculardan kurulu bir takımız!- Portekiz'deki iki senemde de kupalar kazandım. Beşiktaş'a gelir gelmez şampiyon oldum. Tüm bunlar için Allah'a ne kadar şükretsem az kalır- Kendi geleceğim hakkında ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama şunu biliyorum kim giderse gitsin bu takımda Şenol hoca mutlaka kalmalıBenfica ile Portekiz Ligi'ni kazanıp, kiralık olarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Anderson Talisca, siyah-beyazlı formayla ilk yılında da aynı başarıyı gösterdi.taraftarın gönlüne taht kuranşampiyonluk ve 3. yıldızla taçlanan sezonun ardından'a konuştu. İşte Talisca'nın anlattıkları: "Çok genç yaştan itibaren baskı ile karşı kaşıya kaldım.Altyapıdan çıktığımda Bahia A takımda zor bir dönemden geçiyordu. Ben de genç bir oyuncu olarak eleştirildim, kendimi ispatlamam kolay olmadı.Bahia'da Santos adında bir hocamız vardı. 17-18 yaşlarında bana güvendi ve o güvenle daha kolay ilerledim.açılışı olan 3diye sorduğumuzTalisca,yanıtını verdi.diyoruz, o konuda çoknet konuşuyor: "Kim giderse gitsinama o kalsın. Başarılı olmamızın enbüyük unsurlarından biriydi. Onagüvendim. Defans yönünden hocamızbana çok şey kattı.eğer, Vagner Love (23) var Cenk Tosun (18) var çok gol atan, onlarla mücadele ederdim kafa kafaya gelirdim. AmaYakınacak bir şey yok. O nedenle geride kaldım. (13 gol).Şampiyonolmuş. Milan'da oynuyor. Benim dekendime göre yeteneklerim var.Takım hayal gibi bir şey. Rio Olimpiyatları'ndan önceki tüm yaş grubuna kadar her maça gittim.Brezilya Milli Takımı'nda oynamak, her zaman benim hayalimdir.Ligi, UEFA Ligi farklı kategoriler… UEFA'da Lyon'a penaltılarla elendik.İlerleyen zamanlarda bu takımın UEFA Kupası'nı kaldırabileceğini gösterdik.ve Galatasaray hakkında çok fazla bilgim yoktu. Başakşehir'den kimse bunu beklemiyordu. Onları da tebrik etmek gerek. Gördüğüm kadarıylaŞampiyonluk ipini biz göğüsledik. Gelecek sene ne olacak göreceğiz.Allah vergisi ama bunu çalışarak geliştiriyorsunuz. Çocuğun ayağına top verdiğinizde önce sürüklemeye filan çalışır ama ben öyle değildim.Babam kızıyordu,diye.Hala boş zamanlarımda bile antrenman çalışmalarına devam ediyorum. Top sürüyorum, şut çekiyorumsaygı duymak, iyi baba olmak, iyi bir eş, iyi bir evlat olmak… Sürekli gelişmek. Doğruyu söylemek. Çok konu var.Annem de babam da bana çok şey kattı. Babam hala aynı işinde çalışıyor. Matbaa işi yapıyor.Talisca'ya en sevdiği aktör ve aktristi sorunca hayatının futbol olduğunu anlıyoruz: Çok film izlemiyorum. İşimle ilgili şeyler seyrediyorum. Bıraksan iki gün boyunca maç izlerim. Maç tekrarlarını bile izliyorum. Bir televizyonum var sırf maç için kapanmıyor. Eşim buna sinir oluyor. İyi bir teknik direktör olacağım. Online olarak bazı kursları bitirdim.Talisca ile kısa kısa; ŞENOL GÜNEŞ: Büyük hoca, adam, tüm övgüleri hak eden insan. BEŞİKTAŞ: Büyük kulüp. FİKRET ORMAN: Büyük insan. TARAFTAR: Mükemmel. ANNE: Her şey EŞİN: Hayat QUARESMA: Abim, adamım. İkimiz de çok yetenekliyiz. O tecrübeli ben yeni başlıyorum. ADRİANO: Dostum, büyük profesyonel. YEMEK: Döner, kebap, köfte, künefe…Talisca geçenlerde sosyal medyada arabanı yıkarken fotoğrafın vardı. Daha önce hiç arabasını kendi yıkayan futbolcu görmemiştim... Araba yıkamayı seviyorum. Basit bir insanım. Normalim. Kaldırım kenarında oturup yemek de yerim. Benim normal insanlardan ne farkım var ki. Halk insanıyım.