Şenol Güneş yayıncı kuruluşa şampiyonluğu değerlendirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başkan Fikret Orman ve Yönetici Ahmet Nur Çebi, beIN Sports'ta röportaj verdi. İşte yapılan açıklamalar:

"BASIN NASIL BAKIYORSA ÖYLE GÖRÜYOR"

"Şenol Güneş için inatçı, hırslı diyebilirsiniz ama zaman zaman eşim ve çocuklarım bile benim eksik taraflarımı bilir. Nasıl ve ne açıdan baktığınıza bağlı. Basın da aynı şekilde nasıl bakıyorsa öyle görüyor. İnsan değişime uğrar zaten ama bu değişime uğramak değerleri kaybettirmemelidir. Doğru bildiğim konuda inatçıyımdır. Bazıları inatçı der, bazıları geçimsiz der ama aslında iyi insan der. Ben kendimi, işini düzgün yapmaya çalışan, makamın, şöhretin içinde boğulmamaya çalışan sade birisiyim. Hatta kutlamalar yapılırken hadi ya nereden çıktı bu dediğim zamanlar da oluyor. Bir iş yapılmıştır bitmiştir tamam diyebiliyorum ama o kutlamaya da emek verenler var. İşlerin kötü gittiği dönemde herkes teslim olurken, ayakta kalıp çözüm üretmeye çalışan biriyim. Sonuçlarla çok havaya giren biri değilim ama etkilenen birisiyim. Duygularımı dışarı vurduğum zamanlar da oluyor."

"KİMSE MÜKEMMEL DEĞİLDİR..."

Mükemmelliği istersiniz ama kimse mükemmel değildir. Mükemmel olmak mümkün değildir. Siz orada kendinizi yenilemezseniz birileri gelir sizi geçer. Geçen sene şampiyon olduk bitti. Bir insansınız işe girmek istiyorsunuz, işe girdiniz bitti. Sevdiğiniz birisi var evlenmek istiyorsunuz, evlendiniz bitti. Yok öyle bir şey hayat devam ediyor. Şampiyon olduk biz, işini iyi yapmayanı sahada iyi olmayan birisi mutlu değildir. Ben oyunculara diyorum sahada iyi olun ki keyif alın. Osmanlıspor maçında kopuk kopuk oynadık ama pozisyon da verdik. Dünkü maçta yorgunduk, tur maçıydı ama böyle diyemezsiniz. Bir sanatçı evinde de sahnede de aynı şekilde söylemeli, söyleyebilmeli. Ben baskı yapıyorum hesap soruyorum diye değil, o hatayı düzeltsin diye diyorum.

"BENİ ELEŞTİREN İNSANLAR DAHA ÖNEMLİ..."

"Beni övmek yerine beni eleştiren, bana ayna tutan insanlar benim için daha önemlidir. İnsanları tanımak önemli, ilişki kurmak önemli. Benim ne istediğim önemli, şeklen etkilenebilir ama özümde ne yaptığıma bakmak gerek. Bazı hocalar var sert, kızan, dayak atar pozisyonda olan. Bu doğrudur demiyorum ama hepimiz insanız. Ben oyuncuyken de antrenörlerim vardı benim. Öyle antrenörlerim vardı ki sert görünür ama ben etkilenmezdim. Bazı oyuncular var ki, hocası hadi yavrum dediği zaman etkilenebilir. Zaman zaman personel de dahil, oyuncular da böyle söylendiğini biliyorum. Evet Şenol hoca çok gergindi. Benim bu maçtaki gerginliğimle o maçlardaki gerginliğim arasında fark yok. Saha içindeki olaylar karşısında tedbirlerimiz olacak ama kendi oyuncularımızın benim hareketimle olumsuz yönde etkilenecekleri durum varsa onu düzeltmeye çalışırım."

"Sahada güzel futbol oynanması için herkesin katkı yapması lazım. Nedense saha içinde tartışmak yerine medya saha dışında kavga ettirmek istiyor. Kurumlar arasında kavga yapmak isteniyor ve bunların gündem olacağı düşünülüyor. Diğer kulüplerin başarılı olduğu kulvar konuşulurken o kulvardan çıkıp, bizim başarılı olduğumuz kulvarla karşılaştırıp kavga etmenin bir gereği yok. Ben duygularımı bastırmaya çalışırım ama zaman zaman da düşüncelerimi söylerim. Hata olduğunu kabul ediyorum. Ben bir konuyu konuşurken sizi rahatsız ettiğini düşünemezsem bu benim hatamdır. Olaylar öyle bir duruma geldi ki, sanki ben başkanla farklı düşünüyorum, ben ayrılacağım, başkan ayrılacak gibi noktalara geldi. Başkan bir şey yapmıyor, ben istiyorum o almıyor gibi bir durum değil ki. Başkanın da zor durumları var. Transferi hoca mı yapar başkan mı yapar durumuna getiriliyor. Ben Trabzon'dayken Sadri Bey'e de yapıldı. Tabi ki parayı başkan veriyor. Bir iş yerinde CEO'nun da fikirleri vardır ama patron kararı verir, parayı verir. Başkanla bazen konuşup düşünüyoruz, ama sonunda ortak bir karar veriliyor. Yapılanlar oradan başka boyuta geçiliyor. Burada spekülasyon yapmak doğru değil.Kalan oyuncu değerlidir, giden oyuncu da değerlidir ama biz de oynayamamıştır."

"MITROGLU DA VARDI, GOMEZ OLDU"

"Gomez gitti, Sosa gitti gibi mazeretler üretmedim, şampiyon olamasaydık da öyle demezdim. Devre arasında Ersan'la ilgili konuştuk. Verilmeyecek denildi, sonra bize verdiler. Demba Ba da o şekilde ben ilk geldiğimde gitmesini istemem dedim ama transfer oldu. Yönetim, hocanın istediklerini aldı parayı harcadı ama işler kötü gidince 1 ay sonra hoca gitti o zaman ne olacak? O oyuncular hocayla beraber mi gidecek? Başkan diyor ki biz ağabey-kardeş gibiyiz. Bu ağabey-kardeş ilişkisi sadece yaşla ilgili değil ki. O da beni eleştirir ben de onu eleştiririm. Ekonomik olarak, teknik olarak, idari olarak bir sürü kararlar veriyor. Ben diyorum ki stoper lazım. 10 milyon Euro'luk bütçeyi stopere harcadık. Ben öyle yapalım demiyorum ki. Ben ödeme yapamayacağım oyuncuma ama gideceğim başka oyuncu alacağım. Gideceğiz pahalı bir oyuncu alacağız ama çıkmadı, olabilir. Ben Mario Gomez'i alırken gidin onu alın demedim ki. Rodallega, Mitroğlu, N'Doye gibi isimler de vardı, sonra Gomez oldu. Bu sene de var bir çok stoper listeye yazıyorsunuz ama bütçeye uygun kim ona bakıyorsunuz. Elimizde oynayanlar kalsın diyoruz. Beşiktaş'ın transfer konusunda sıkıntıları var. Demba Ba örneğini de o sebeple verdim. Bir kulüp var oyuncuya iyi para veriyor. O zaman siz gitmesine hayır derseniz ne yapacağız? Aslında bu da doğru değil. Oynayan oyuncular tutulur, oynamayanlar bırakılır."

"Şampiyon oldunuz potansiyel olarak rakipler farklı bakıyor. Şimdi siz hedef oldunuz. Rakipler siz karşı başka oynuyor. Başkan bu kulübün patronu, bizler çalışanıyız. Daha önce de bana Beşiktaş'tan teklif geldi ama o zaman olmadı, o dönemdeki hocalar, yöneticiler bugünlere katkı yaptı. Quaresma'yı örnek vereyim, onu korumuşsam takımda tutmak istiyor, onu eleştirirsem göndermek istiyor diyorlar. Benim için Ricardo neyse Atınç da odur genç oyuncular da odur. Talisca'yla Aboubakar'ın kiralık alınması doğru değil. Ama tutmazsa ne olacak? O sebeple bardağın neresinden baktığınız önemli. O gün o şartlarda öyle gerekiyordu. Geldiler takıma kötü oynadılar gidecekler, iyi oynadılar yine gidecekler. Bardağın ne tarafından baktığınız önemli. Aboubakar sürekli oynasa, Cenk'i kaybedeceğiz o zaman. Aboubakar sezon sonu gelip dese ki 'ben gideceğim' bu zaman da Cenk'i kaybedecektik. Geçmişten bugüne herkesin katkısı var. Stadımız bile bir günde mi yapıldı? Her şey zamanla oluyor. Kulüplere bu şekilde baskı yapılmaz, oyun anlamında eleştiri yapın, bu böyle olmamalı şöyle oynayabilir, bunu niye oynatmıyor gibi eleştirebilirsiniz ama kimse haklı değildir. Herkesin kendine göre doğrusu vardır."

"Ümit Özat benim elimi öpmeye çalıştı, ben kimseye el öptürmemeye çalışırım. Hatta maç içerisinde koşarak bana doğru gelince çekindim bir an. O anda fiziğiyle üstüme doğru koşup gelince tabi çekindim ben ama maçtan sonra da dedim ki üzerime koştu geldi o fizikle bunu başka yere çektiler. Yok fiziğiyle dalga geçti, laf söyledi.. Hatta dedim ki herhalde elimi öpmeye gelecekti. Daha sonra Ümit Özat da genç bana toplantıda laf söylemiş."

"Bir basamak daha yukarı çıkmamız gerekiyor. Şu an bu kadroyla yeterli değiliz. Yukarı çıkmak için iki misli çalışmamız lazım. Bu işin üstüne koymak, yukarı çıkmak için ben de dahil personel de dahil çalışmalıyız o zaman da ne yapmak gerekiyor, transfer yapacağız."

GÜNEŞ: "NEUER'İ İSTERİM..."

"Başkan o kadar akıllı ki elinde güneş var yıldızlar var. Güneş sistemi gibi. Önemli olan onu parlatmaktır. Elimizde Cenk var Aboubakar var ama başkan diyor ki oyuncu alacağım olabilir. Elimizdeki Cenk de iyi Aboubakar da iyi. Ama Aboubakar'ın bütçesi çok denge bozulacaksa o zaman başkan bilir. En önemli şey stoper. Diğerlerine haksızlık yapmak istemiyorum ama. Kaleci konusunda bir şey yok. Eğer kaleci alacaksak ben Neuer'i isterim Alman milli takımının kalecisi." (Sporx)