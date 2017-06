Fenerbahçe'nin yeni transferi Valbuena imzayı attı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Valbuena için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.

Fransız futbolcunun, basın toplantısındaki açıklamaları şöyle:

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN GELDİM"

"Fenerbahçe'ye ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Burada ilk günden bu yana çok iyi şekilde karşılandın. Çok iyi bir karşılama gösterdiler bana ve çok sıcak davrandılar. Dışarıdan bildiğim kadarıyla da zaten Fenerbahçe büyük bir takımdı ve buraya geldikten sonra da Fenerbahçe'nin de büyükten öte bir kulüp olduğunu gördüm. Yapmam gereken bu kulübün kupalar kazanması için mücadele etmek. Bu kulübü şampiyon yapmak için elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız."

"GEÇEN SEZON SOL KANATTA OYNADIM"

"Hocamızla burada projeyle ilgili görüşme fırsatı bulduk. İlgi çekici bir projeyle karşımıza çıktılar. Hangi pozisyonda oynayacağımı konuşmadık. Geçen sezon sol kanatta oynadım ve faydalı oldum. Burada ise hocamız nerede oynamamı isterse orada oynayacağım."

"KARİYERİM BOYUNCA ÇOK ZOR DÖNEMLER GEÇİRDİM"

"Futbolda aklınızı kullanmanız gerekiyor. Çok zor dönemler geçirdim kariyerim boyunca ama her zaman mücadelemi sürdürdüm. Şu anda geldiğim yüksek seviyeye gelene kadar her kulüpte başarılı olduğumu düşünüyorum. Bugüne kadar hep kararlı oldum. Fenerbahçe'de de kararlı olacağım. Ancak konuşmak başarılı olmak için yetmiyor. Sahada da mücadele etmek lazım."

"HER MAÇI BEN KAZANDIRAMAM"

"Fenerbahçe'yi başarıya ulaştırmayı sadece benimle başaramayız. Her maçı ben kazandıramam. Önemli olan takım olabilmek. Eğer takım olamazsak bireysel anlamda hepimizi bir hiçiz. Fenerbahçe'nin geçen sezon zorluklar yaşadığını biliyorum ama takım olursak bu zorlukları aşarız."

"TARAFTAR BASKISI BİZE İTİCİ GÜÇ OLMALI"

"Taraftarlarımızın geldiğim ilk günkü ilgisini gördüm ve beklentilerinin ne kadar üs düzeyde olduğunu da biliyorum. Bu beklenti bir baskıyı da beraberinde getirebiliyor. Onların bu baskısı bize itici güç olmalı. Geçtiğimiz yıllarda burada üzücü sonuçlar alındı belki ama iyi bir sezon geçirebilmek için onların desteğini ihtiyacımız var."

"VAN PERSIE İLE AYNI TAKIMDA OYNAMAK BÜYÜK KEYİF"

"Van Persie çok yetenekli ve büyük bir oyuncu. Onun gibi bir oyuncuyla oynamak büyük bir keyif. Ama sadece Van Persie yok bizim takımda, başka yetenekli futbolcular da var."

"TÜRKİYE'DE ÇOK ATEŞLİ TARAFTARLAR VAR"

(Beşiktaş'a karşı oynadığı maçla ilgili bir soru üzerine) "Burada çok ateşli taraftarlar var. Bu durum benim için sıradışı bir durum. Burada atmosferi yüksek maçlar yaşayacağız. Bu beni son derece etkiledi. Burada çok fazla sayıda derbi oynayacağız. Futbol benim için büyük bir tutku ve böyle atmosferlerde oynamayı seviyorum. Beşiktaş'a karşı Lyon ve Marsilya takımlarında oynarken mücadele etmiştim."

"BU FORMA HER MAÇTA SIRILSIKLAM OLMALI"

"Her maç sahaya çıktığımızda mücadelemizi göstermeliyiz. Her maçta düşüncemiz bu formanın sırılsıklam olması. Derin bir tarihi olan bir kulüpte oynayacağım. İçerde ya da dışarda oynayalım hiç fark etmez her maçta mücadele etmeliyiz."