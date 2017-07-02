Masada sadece Beşiktaş kaldı!

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İspanya'nın ünlü gazetesi Marca'dan Beşiktaş'a sevindirici haber geldi. Marca, Beşiktaş'ın bir süredir görüşme halinde olduğu Pepe'nin transferinde avantajlı konuma geçtiğini yazdı. Haberde, Paris Saint Germain'in (PSG) daha önce ABD'de sağlık kontrolünden geçirdiği Pepe ile anlaşamadığı belirtilirken,Siyahbeyazlılar, Fransızların devreden çıkmasının ardından, Pepe için pazarlık masasında kalan tek kulüp oldu.Pepe, imza parasıyla birlikte 12.5 milyon Euro istemiş, Beşiktaş ise oyuncuyu ikna edebilmek için 9 milyon Euro'luk teklifini son olarak 10 milyon Euro'ya çıkarmıştı.1.5 milyon Euro'luk teklifi beğenmeyen Fransız savunmacıya ise daha yüksek bir rakamla gittiği ve işin imzaya kaldığı öğrenildi.SÜPER Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Oldukça neşeli geçen ilk idmanda teknik direktör Şenol Güneş, futbolcularına kısa bir konuşma yaptı. Milli takımlara giden Gökhan Gönül, Caner, Oğuzhan, Cenk ve Quaresma ile izinli olan Marcelo, Adriano ve Talisca antrenmanda yer almadı. Kiralıktan dönen Gökhan Töre, Mustafa, Pedro Franco ve Milosevic de çalışmada hazır bulundu. Beşiktaş, 16 Temmuz'da Schalke ile yapacağı hazırlık maçı için 15 Temmuz'da Çin'e gidecek.