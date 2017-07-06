Aziz Yıldırım’a, Rasim Ozan Kütahyalı’ya hakaretten hapis istendi!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kütahyalı'nın avukatı Esennur Ezgi aracılığıyla yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmayı tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Aziz Yıldırım'ın, 18 Nisan 2016 tarihinde yaptığı basın açıklaması sırasında, Rasim Ozan Kütahyalı'ya yönelik olarak, "Rasim Ozan, Ümit Özat'ın Pereira'nın elinin sıkmamasını ben söylemişim. Bu kadar gerizekalı, bak gerizekalı diyorum. Böyle ahlaksızlık olmaz. Çekiyorlar viskiyi program yapıyorlar. Paralelden kaldı bunlar. Yarın başka bir şey olsun oraya dönerler..." ifadelerini kullandığı, Yıldırım'ın ifadesinde, yaptığı basın toplantısında yukarıda belirtilen sözleri söylediğini, ancak hakaret kastının bulunmadığını beyan ettiği, bu itibarla, Rasim Ozan Kütahyalı'ya sövmek suretiyle hakaret suçunu işlediği ve uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek, 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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