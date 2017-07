Tamamen duygusal

EURO

Trabzonspor'da Juraj Kucka'dan sonra transferi için en çok uğraşılan isimleroldu. Hem ön libero hem de stoper olarak oynayanbonservis bedeli karşılığında anlaşan ancak oyuncuyu ikna etmekte zorlanan bordomavililer,Ancak her iki oyuncunun cephesinden de gelen farklı açıklamalar yönetimi kızdırdı. Junuzovic 'in geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında,şeklindeki açıklamasını tamamen fiyat artırmaya yönelik bir çalışma olarak değerlendiren yönetim, oyuncuyu bu konuda uyardı.Almanya'ya gidecek olan Başkan Usta, burada futbolcuya, "Son kararını ver yoksa senin yerine alacağımız ismi belirledik" diyerek rest çekecek. Daha önce Junuzovic'e yıllık 2 milyon Euro öneren yönetimin, son olarak 2 milyon 250 bin Euro'ya çıktığı da ifade edildi. Şilili futbolcu Medel 'in ise sürekli olarak farklı kulüplerle anlaştığına yönelik çıkan haberler yönetim tarafından yalanlandı. Oyuncunun henüz bir kulüple anlaşmadığını belirten yönetim, bu tür haberlerin de yine menajer kaynaklı olduğunu ifade etti.