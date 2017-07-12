Tamamen duygusal

Junuzovic ve Medel için yapılan görüşmelerde her gün farklı bir gelişme yaşanıyor
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Trabzonspor'da Juraj Kucka'dan sonra transferi için en çok uğraşılan isimler Gary Medel ve Zlatko Junuzovic
oldu. Hem ön libero hem de stoper olarak oynayan Medel için kulübü Inter ile 5 milyon Euro
bonservis bedeli karşılığında anlaşan ancak oyuncuyu ikna etmekte zorlanan bordomavililer, Junuzovic'in kendisi ile anlaşılmasına rağmen kulübü Werder Bremen'le sorunları çözememişti.
Ancak her iki oyuncunun cephesinden de gelen farklı açıklamalar yönetimi kızdırdı. Junuzovic
'in geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, "Takımda kalma yönünde kararım var"
şeklindeki açıklamasını tamamen fiyat artırmaya yönelik bir çalışma olarak değerlendiren yönetim, oyuncuyu bu konuda uyardı.
29 yaşındaki Zlatko Junuzovic geçen sezon Bundesliga'da 30 maça çıktı. Avusturyalı yıldız, 4 gol ve 8 asistle oynadı.
250 BİN EURO ZAM
Almanya'ya gidecek olan Başkan Usta, burada futbolcuya, "Son kararını ver yoksa senin yerine alacağımız ismi belirledik" diyerek rest çekecek. Daha önce Junuzovic'e yıllık 2 milyon Euro öneren yönetimin, son olarak 2 milyon 250 bin Euro'ya çıktığı da ifade edildi. Şilili futbolcu Medel
'in ise sürekli olarak farklı kulüplerle anlaştığına yönelik çıkan haberler yönetim tarafından yalanlandı. Oyuncunun henüz bir kulüple anlaşmadığını belirten yönetim, bu tür haberlerin de yine menajer kaynaklı olduğunu ifade etti.