Sarıyer Kerem Çalışkan'ı kadrosuna kattı

BÜYÜKASAR

BUGÜN NELER OLDU

Sarıyer, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul ekibi, bu kapsamda birçok yıldız futbolcu ile görüşmelerini sürdürürken gençlere de yatırım yapıyor. Sarıyer, son olarak Galatasaray forması giyenile her konuda anlaşmaya vardı. Birçok kulübün transfer listesinde olan genç oyuncu, yapılan görüşmelerin ardından lacivert-beyazlılarla el sıkıştı. Sarıyer, Kerem Çalışkan ile Pazartesi günü kulüp tesislerinde sözleşme imzalanacak.Öte yandan Sarıyer Yönetim Kurulu Üyesi Ali Büyükasar transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Sarıyer'i hak ettiği konuma çıkaracaklarını vurgulayan Büyükasar,eklinde konuştu.