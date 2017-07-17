Semih Kaya gitti, gelenek bitti!

Galatasaray'da, Bülent Korkmaz-Tugay Kerimoğlu ikilisi ile başlayan, Suat Kaya, Okan Buruk, Fatih Akyel ve Emre Belözoğlu'nun takip ettiği altyapıdan A Takım'a oyuncu geçişi 2000 sonrası Sabri Sarıoğlu, Arda Turan, Emre Çolak ve Semih Kaya ile devam etmişti.

ALTYAPIDAN YETİŞEN OYUNCU KALMADI!

Emre Çolak'ın geçen sezon Deportivo La Coruna'ya gitmesi, Sabri Sarıoğlu'nun da bu sezon sonunda biten sözleşmesinin yenilenmemesi ile takımda tek 'Floryalı' Semih Kaya kalmıştı. Semih Kaya da Sparta Prag'la anlaşıp takımdan ayrılınca ilk 11'de forma giyen Florya çıkışlı oyuncu kalmadı.

Yedek kaleci Eray İşcan ve kampa götürülen U-17 Takımı'ndaki genç oyuncular TFF'ye gönderilecek kadroda altyapı kontenjanı zorunluluğunu dolduracaklar.