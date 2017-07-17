Türkiye'nin en iyi haber sitesi

gitti, gelenek bitti!

Giriş Tarihi: 17.7.2017 12:12
Semih Kaya gitti, gelenek bitti!

'nın Sparta Prag'a gitmesiyle 'daki 30 senelik Florya geleneği de son bulmuş oldu...

Galatasaray'da, Bülent Korkmaz-Tugay Kerimoğlu ikilisi ile başlayan, Suat Kaya, Okan Buruk, Fatih Akyel ve Emre Belözoğlu'nun takip ettiği altyapıdan A Takım'a oyuncu geçişi 2000 sonrası Sabri Sarıoğlu, Arda Turan, Emre Çolak ve Semih Kaya ile devam etmişti.

ALTYAPIDAN YETİŞEN OYUNCU KALMADI!

Emre Çolak'ın geçen sezon Deportivo La Coruna'ya gitmesi, Sabri Sarıoğlu'nun da bu sezon sonunda biten sözleşmesinin yenilenmemesi ile takımda tek 'Floryalı' kalmıştı. Semih Kaya da Sparta Prag'la anlaşıp takımdan ayrılınca ilk 11'de forma giyen Florya çıkışlı oyuncu kalmadı.

Yedek kaleci Eray İşcan ve kampa götürülen U-17 Takımı'ndaki genç oyuncular TFF'ye gönderilecek kadroda altyapı kontenjanı zorunluluğunu dolduracaklar.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Semih Kaya gitti, gelenek bitti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz