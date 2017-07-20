İkinci Trömsö faciası! 1-1

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ön eleme rövanş maçında evinde Östersunds FK 1-1 berabere kaldı ve elendi.



UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda İsveç takımı Östersunds FK ile karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, ilk yarıda baskılı bir futbol sergiledi. Aslan ilk yarıyı 0-0 golsüz eşitlikle kapadı. İkinci yarının 60. dakikasında Nouri'nin penaltıdan kaydettiği golle İsveç ekibi 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar daha sonra 69. dakikada Ahmet Çalık'ın golüyle 1-1 eşitliği sağladı. Mücadelede başka gol olmayınca Galatasaray, Avrupa kupalarına bu tur da veda etti.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Bastian Dankert, Mike Pickel, Rene Rohde (Almanya)

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Carole (Dk. 56 Eren Derdiyok), Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş, Belhanda, Yasin Öztekin (Dk. 69 Rodrigues), Gomis

Östersunds: Keita, Mukiibi (Dk. 65 Bergqvist), Papagiannopoulos, Pettersson, Mensah, Nouri, Bachirou, Widgren, Ghoddos (Dk. 65 Edwards), Sema (Dk. 81 Hopcutt), Gero

Goller: Dk. 60 Nouri (penaltıdan) (Östersunds), Dk. 69 Ahmet Çalık (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 20 Gomis, Dk. 39 Muslera, Dk. 49 Tolga Ciğerci, Dk. 87 Rodrigues, Dk. 90+1 Belhanda (Galatasaray)





MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Belhanda'nın sağdan ortasında, ceza sahasında Gomis'in yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

59. dakikada Galatasaray yarı sahasında Ahmet Çalık'ın sektirdiği topu kaparak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Ghoddos, Muslera'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

60. dakikada penaltı atışını kullanan Nouri, meşin yuvarlağı ağlara göndererek İsveç ekibini 1-0 öne geçirdi.

69. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Tolga Ciğerci'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Belhanda şutunu çekerken, kale sahası çizgisi üzerinde Ahmet Çalık'ın ayak koyduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

76. dakikada Belhanda'nın sağdan ortasında ceza sahasında savunmadan seken topa arka direkte Sinan Gümüş dokunamadı ve meşin yuvarlak kornere çıktı.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve karşılaşma 1-1 tamamlandı.