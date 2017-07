Galatasaray Muslera'yı KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığını borsaya bildirdi.



Başarılı kaleciye her sezon için 3 milyon 575 bin Euro net sabit transfer ücreti ödenecek



Kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Nestor Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır.



Buna göre Futbolcuya ilgili her bir sezon için 3.575.000 Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir.



Ayrıca Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 Euro prim ödenecektir.



Buna ek olarak Futbolcunun 2017-2018 sezonundaki 20.000 Euro olan maç başı ücret şartı, futbolcuya fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 Euro prim ödenecek şekilde düzenlenmiştir."

Fernando Muslera: "Çok mutluyum. Her fırsatta 'Evimde gibiyim, burada kendimi evimde hissediyorum' diyordum. Evimde kalmaya devam ediyorum" pic.twitter.com/FGhJbKsL4M — Sabah Spor (@sabahspor1) July 27, 2017