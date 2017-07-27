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Muslera'yı KAP'a bildirdi

Giriş Tarihi: 27.7.2017 17:33 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 18:03
Galatasaray Muslera'yı KAP'a bildirdi

, Uruguaylı kalecisi 'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Kulübü, Uruguaylı kalecisi 'nın sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığını borsaya bildirdi.

Başarılı kaleciye her sezon için 3 milyon 575 bin Euro net sabit transfer ücreti ödenecek

Kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Nestor Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır.

Buna göre Futbolcuya ilgili her bir sezon için 3.575.000 Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir.

Ayrıca Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 Euro prim ödenecektir.

Buna ek olarak Futbolcunun 2017-2018 sezonundaki 20.000 Euro olan maç başı ücret şartı, futbolcuya fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 Euro prim ödenecek şekilde düzenlenmiştir."

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Galatasaray Muslera'yı KAP'a bildirdi
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