Bursaspor, Dzon Delarge ile sözleşme imzaladı

Avusturya'nın Admira Wacker takımında oynayan Delarge için Bursaspor'un Özlüce Tesislerinde imza töreni yapıldı. Başkan Ali Ay'ın Kulüpler Birliği Vakfı kongresinde olması nedeniyle törene İkinci Başkan Ali Ademoğlu katıldı.

ALİ ADEMOĞLU: BURSASPOR'A KATKI VERECEKTİR

Ali Ademoğlu imza töreninde Başkan Ali Ay'ın Kulüpler Birliği toplantısında olması nedeniyle katılamadığını belirterek şunları söyledi:

"Yeni sezonu yarın açıyoruz. Bursaspor ve tüm kulüplerimize hayırlı olsun. Yeni sezon için ciddi transferler yaptık. Bugün Türk sporseverlerin tanıdığı Dzon Delarge ile anlaşıyoruz. Yetenekli kanat oyuncusu. Avusturya kampı ve dönüşte kulübüyle pazarlıklar yaptık. Viyana'da anlamamıştık. Sonrasında çözdük. Bugün sizlerin önünde 2+1 yıllık imza törenindeyiz. Bursaspor'a katkı vereceğine inanıyorum. Bursaspor'a hoş geldin diyorum. Hayırlı olsun."

DELARGE: TARİHİ BİR KULÜBE GELDİM

'Çok teşekkür ederim' diyerek söze başlayan Kongolu kanat oyuncusu Dzon Delarge, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Sonunda buraya gelmekten mutluyum. Tarihi bir kulübe geldim. Rakip olarak maç yapma şansını elde ettim. Çekya'da bile oynarken takip ettim. Kalbimi her şeyi vermeye, takımı iyi yerlere getirmeye geldim. Bu sezonun sonunda Avrupa'ya gidebilme hedefim var. Bursasporlu bunu başarmak istiyorum" şeklinde konuştu.