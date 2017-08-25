Aslan kapalı gişe Sivasspor karşısında

Galatasaray XI: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Fernando, Belhanda, Ndiaye, Tolga, Rodrigues, Gomis.



STAT: TÜRK TELEKOM

YAYIN: BeIN SPORTS 1

SAAT: 21:45

HAKEM: ALİ PALABIYIK

EN BÜYÜK KOZ 'GOMİS'



Sarı-kırmızılılar, ligde en son 2009-10 sezonuna 'hat-trick' yaparak başlamıştı. Bu maçın bir diğer özelliği, Galatasaray kulübünün başlattığı '50 bin Aslan omuz omuza TT Stadyumu'na' kampanyası

Galatasaray'ın bu seneki transferlerinden olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, performansıyla göz dolduruyor. Süper Lig'de oynadığı iki maçta alınan galibiyetlerde büyük rol oynayarak, rakip fileleri 3 kez havalandıran yıldız futbolcu, şimdiden taraftarın gönlünde taht kurmaya başladı. Sahadaki performansının yanı sıra sosyal medyada da etkili olan Gomis, taraftarla bağlarını sıkı tutuyor. Sarı-kırmızılıların oynayacağı Sivasspor maçında da en büyük kozu Fransız golcü olacaK.

23. SİVASSPOR MAÇI

Galatasaray Sivasspor maçı için geri sayım başladı. Binlerce Galatasaraylı ve Sivassporlu taraftar çok heyecanlı. Peki Süper Lig'in 3. hafta açılış maçı Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?Galatasaray ile Sivaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 22. kez karşı arşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 15 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da rakibini 3 kez mağlup edebildi. 4 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı.



ÜÇ BÜYÜKLERE KARŞI LİGDE GALİBİYET ÖZLEMİ!



Kırmızı-beyazlılar, "İstanbul'un üç büyükleri" olarak bilinen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı ligdeki son 12 maçın 10'unda sahadan yenik ayrıldı, 2 mücadele ise berabere sonuçlandı. Sivas temsilcisi, ligde "Üç büyükler"e karşı son galibiyetini, 2013-2014 sezonun 31. haftasında Sivas'ta Beşiktaş'ı 3-0 yenerek elde etmişti.



