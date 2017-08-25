CANLI | Galatasaray-Sivasspor

Süper Lig'de Kayserispor ve Osmanlıspor'u yenerek süper bir başlangıç yapan Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda 21.45'te başlayan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor. Sarı-kırmızılı ekibin, "50 BinAslanOmuzOmuza" sloganı çok büyük ilgi ile karşılandı. Yabancı futbolcuların da bu çağrıya destek vermesi ile Galatasaray yıllar sonra dolu tribünlere oynama şansı yakaladı.



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Galatasaray XI: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Fernando, Belhanda, Ndiaye, Tolga, Rodrigues, Gomis.

Sivasspor XI: Rochet, Hakan Bilgiç, Djakov, Bjarsmyr, Elderson, Auremir, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Cyriac, Leandrinho, Arouna Kone.



Stat: TÜRK TELEKOM

Yayın: beIN SPORTS 1

Saat: 21:45

Hakem: ALİ PALABIYIK

GALATASARAY İLE SİVASSPOR 23. MAÇA ÇIKIYOR

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bugün 23. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-06 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 22 maçtan 15'ini sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 46 golüne, Sivasspor 24 golle yanıt verdi. Tarafların son kez karşılaştığı 2015-16 sezonunda Sivas'ta yapılan müsabaka 2-2 bitti, İstanbul'da Galatasaray 3-1 kazandı.







GALATASARAY EVİNDE PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor'a evinde puan kaybetmedi. İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 11 lig maçında da Galatasaray galip geldi. Deplasmanda Galatasaray'dan puan alamayan Sivas ekibi, rakibine sadece 8 gol atabildi, kalesinde ise 25 gol gördü.



ÜÇ BÜYÜKLERE KARŞI LİGDE GALİBİYET ÖZLEMİ!

Kırmızı-beyazlılar, "İstanbul'un üç büyükleri" olarak bilinen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı ligdeki son 12 maçın 10'unda sahadan yenik ayrıldı, 2 mücadele ise berabere sonuçlandı. Sivas temsilcisi, ligde "Üç büyükler"e karşı son galibiyetini, 2013-2014 sezonun 31. haftasında Sivas'ta Beşiktaş'ı 3-0 yenerek elde etmişti.



ASLAN SERİYİ BOZMAK İSTEMİYOR

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig'in son 4 haftasında rakiplerini mağlup etmeyi başarmıştı. 2017-2018 sezonuna da Kayserispor ve Osmanlıspor ile başlayan sarı-kırmızılılar, 2014-2015 sezonundaki 6 maçlık galibiyet sayısını egale etti. Galatasaray, Sivasspor'u mağlup ederek, bu seriyi arttırmak istiyor.





Türk Telekom Stadı'nda 50 bin Gomis maskesi ile yıldız oyuncuya ırkçılık karşısında destek veriliyor.