CANLI | Beşiktaş - Monaco

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Beşiktaş sahasında Monaco'yu ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

Beşiktaş - Monaco maçı TivibuSpor 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca Sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

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İşte 11'ler

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Atiba, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Cenk

Monaco: Subasic, Fabinho, Jemerson, Glik, Raggi, Jorge, Moutinho, Tielemans, Lopes, Lemar, Balde