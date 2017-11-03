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Giriş Tarihi: 3.11.2017 18:30 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 18:35
CANLI | Galatasaray - Gençlerbirliği

11. hafta açılış maçında lider evinde 'ni konuk ediyor. Son 2 haftada 1 puan alabilen yaralı Aslan, bu maçı kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor.

10. hafta açılış maçında lİder , Türk Telekom Stadı'nda ile karşılaşıyor. Saat 20:00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem yönetecek.

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CANLI | Galatasaray - Gençlerbirliği
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