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CANLI | Galatasaray - Gençlerbirliği
CANLI |
Galatasaray
-
Gençlerbirliği
Giriş Tarihi: 3.11.2017
18:30
Güncelleme Tarihi: 3.11.2017
18:35
Süper Lig
11. hafta açılış maçında lider
Galatasaray
evinde
Gençlerbirliği
'ni konuk ediyor. Son 2 haftada 1 puan alabilen yaralı Aslan, bu maçı kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Süper Lig
10. hafta açılış maçında lİder
Galatasaray
, Türk Telekom Stadı'nda
Gençlerbirliği
ile karşılaşıyor. Saat 20:00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem
Serkan Çınar
yönetecek.
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