Buna ihtiyacımız vardı

İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray kadın voleybol takımlarının, Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi sonrasında verdikleri dostluk pozu günün en çok konuşulan olayı oldu. Sarı-lacivertli ekibin kazandığı kupa sonrası objektif karşısına birlikte geçen voleybolcuların bu tutumu taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazandı.Sözlerine, "" diyerek başlayan Üstündağ, "G.SarayF.Bahçe'Bir düşünelim'" dedi. Her zaman dostluktan yana olduklarını vurgulayan Başkan Üstündağ, "" ifadesini kullandı.Spor salonlarında dostluk görüntülerinin her zaman ön planda olması gerektiğini savunan ve milletin birlik, beraberliğini yıkmaya kimsenin gücü yetmeyeceğini söyleyen başkan Akif Üstündağ, "Bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı. Bu devleti kimse yıkamadı ve kimse de yıkamayacak. Millet hainlere direndi. Kimse kötü emellerine ulaşamaz. Biz spor ile dostluğu, birliği, bütünlüğü yaşamak istiyoruz" dedi.Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı, Dünya Fair Play Konseyi Üyesi ve Avrupa Fair Play Birliği İkinci Başkanı Erdoğan Arıpınar, G.Saray ve F.Bahçe kadın voleybol takımlarını, dostluk pozu nedeniyle 2017 Türkiye ve dünya fair play ödüllerine aday olarak göstereceklerini açıkladı.Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, F.Bahçe ve G.Saraylı oyuncuları, dostluk görüntüleri için kutladı. Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyaya 'İşte bir derbi mücadelesi böyle olmalı' dedirten sporcu kardeşlerimizin bu davranışının, diğer branşlara yansıması en büyük dileğimiz ve özlemimiz" ifadesini kullandı.Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu'nun dostluk pozu ile ilgili sosyal medyadan yaptığı yorum büyük tepki topladı. İki takım oyuncularının bir arada çekilen fotoğrafına, "Kaybedince gülen rakip" mesajını yazan Ekşioğlu, sarı-lacivertli taraftarları bile kızdırırken, sosyal medyada, "Bu nasıl bir yöneticilik anlayışı. Bu yorumu yapan insan spor yöneticiliği yapamaz. Yaptığı ayıp" yorumları yapıldı.Son yıllarda gördüğüm en güzel fotoğraftı. Sporumuzun ne kadar sorunu varsa, bunları unutturan olumlu bir örnekti bu kare. Hem iki kulübün yöneticileri hem de oyuncuların yüzlerindeki mutluluk Türkiye'ye verilen bir birlik mesajıydı. Düşünsenize, Fenerbahçe kupayı almış, o kupanın önünde iki takım poz veriyor. Kulüp başkanları zaman zaman sert ve gereksiz tartışmaların içine giriyor. Hatalarını kamufle etmenin en kolay ve ucuz yolu için spor ahlakını bir kenara bırakıp rakibi hedef tahtasına oturtmak işlerine geliyor. Doğal olarak bu fanatik taraftar kitlelerini de geriyor. İşte bu fotoğraftır olması gereken... 52 yıl sonra karşılıklı final oynamışsın ve bunun tadını çıkarıyorsun. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray kulübü tarihi kareyi çerçeveletip asmalı. Bakıyorsunuz kızanlar da var. Sosyal medyadan tepki gösterenler de. Aklınca dalga geçmeye çalışan da. Neden? Böyle bir şey olamazmış. Bal gibi olur, çok da güzel olur.. Bu rahatsız olanlar azınlık artık. Bunu biliyoruz. Böyle güzel anları futbol sahalarında ve diğer branşlarda da görmek istiyoruz. Türkiye'nin, Türk sporunun bu görüntüye bu birlikteliğe ihtiyacı var. Başta her şeyin en iyisini bildiklerini zanneden yöneticilerin şu fotoğrafa bakıp bir ders çıkarmaya şiddetle ihtiyacı var. Yılın karesinde gülümsemeleriyle bizlerin içini ısıtan, aydınlatan kızlarımıza ayrıca teşekkürler.