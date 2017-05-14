2. Etnospor Kültür Festivalinde son gün

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 2. Etnospor Kültür Festivali'nin dördüncü ve son günü başladı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde ve sabah seansında kökbörü, atlı cirit ve akrobasi; mas, aşırtmalı aba ve şalvar güreşleri, hedef okçuluğu müsabakaları gerçekleştirildi. Etkinlikte çeşitli gösterilerin yanı sıra çocuklar için mangala, aşık ile geleneksel çocuk oyunları yapıldı. Atlarla kısa tur fırsatı yakalayan çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Sabah seansındaki atlı gösteriyle kılıç-kalkan gösterisi katılımcıların beğenisini kazandı. Etkinliği izlemek isteyen vatandaşların da katılımı artmaya başladı.

Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü şenliklerin hayat bulduğu etkinlikte; aba güreşi, şalvar güreşi, kuşak güreşi, mas güreşi, yağlı güreş, atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, aşık oyunu, mangala, geleneksel yaya okçuluğu olmak üzere toplam 11 branşta yapılıyor.