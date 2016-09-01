En pahalı peynir eşek sütünden

Sırbistan’da, eşek sütüyle yapılan ve “Dünyanın en pahalı peyniri” olarak bilinen peynirin, yaşlanmayı geciktirip cinsel gücü artırdığına inanılıyor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın 90 km kuzeybatısındaki Zasavica Doğa Parkı eşek sütü ve bu sütten yapılan özel peyniriyle ünlü. Bir zamanlar Sırp tenisçi Novak Djokovic'in kendi restoranları için bu bölgedeki bütün peynir stokunu satın aldığı söylentileri yayıldığında Zasavica dünyanın ilgisini üzerinde toplamış, ancak bu söylentilerin yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Eski milletvekili Slobodan Simic eskiden bataklık olan bu bölgeyi 1997'de doğa parkına dönüştürmüştü. Üç yıl sonra yakındaki bir kasabada artık işe yaramayan eşeklere kötü muamele edildiğini görünce onları toplayıp Zasavica'ya götürme kararı almıştı. Bugün çok sayıda eşeğin yanı sıra bölgeye özgü domuz, inek, kunduz gibi hayvanlar parkta dolaşıyor. Bu parkta dünyanın en pahalı peyniri olarak bilinen eşek sütünden peynir yapılıyor. Magarica olarak adlandırılan dişi eşekler günde sadece bir su bardağı kadar süt veriyor. Vitamin ve mineral bakımından zengin olan bu sütün yaşlanmayı geciktirdiğine inanılıyor ve eskiden beri Balkanlar'da bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılıyor.

KLEOPATRA'NIN DEĞERLİSİ...

Efsaneye göre Kleopatra bu sütle banyo yaparmış. Sütün ayrıca cinsel gücü artıran bir etkisi olduğuna inanılıyor. Simic birkaç yıl önce eşek sütünden peynir yapma fikrini geliştirmiş. Daha önce kimse böyle bir şey denemediği için biraz deneme yanılma yoluna ve bir süt ürünleri uzmanına başvurulmuş. Eşek sütü peynir yapacak kadar kazein içermediğinden biraz keçi sütü katılmış. Sonunda yüzde 60 eşek sütü, yüzde 40'ı keçi sütü içeren bir karışımın patenti alınmış.