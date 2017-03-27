Yıla hızlı başlayan otomotiv sanayisi, 2017’de üretimini 1 milyon 650 bin adede, ihracatını 1 milyon 350 bin adede, ihracat gelirini ise 27 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

Otomotiv sanayisi 2017'de hedef büyüttü. 2016'da üretim ve ihracatta rekor tazeleyen otomotiv sanayisi, 2017'de de yeni rekorlara koşuyor. Yıla hızlı başlayan otomotiv sanayisi, 2017 sonunda üretimini 1 milyon 650 bin adede, ihracatını 1 milyon 350 bin adede, ihracat gelirini ise 27 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Otomotiv sanayisi 2016'da 1 milyon 486 bin adet üretim, 1 milyon 141 milyon adet ihracat yapmış ve 24.2 milyar dolar ihracat geliri elde etmişti.



OTOMOBİL ÜSSÜ OLDUK

Otomotiv Sanayisi Derneği (OSD) 43'üncü Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, Türk otomotiv sanayisinin, 2017'ye tüm zamanların en büyük ihracat hedefi ile başladığını söyledi. 2016'da birçok yeni otomobil projesinin hayata geçirildiğini hatırlatarak Önen, otomotiv sanayiinin ülke ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekti. Önen, sözlerine şöyle devam etti:

"Uzun bir süre Avrupa'nın önde gelen ticari araç üretim üssü olarak anıldığımız konumumuzu aşarak, yeni binek otomobil projeleriyle birlikte toplam otomotiv üretiminde önde gelen bir üretim merkezine dönüştük. 2016'da kapasitemiz 1.7 milyon adetten 1.9 milyon seviyesine, ana sanayi istihdamımız 48 bin 700'den, 53 bin 400 çalışan seviyesine yükseldi.

Dış ticaret dengesi ve vergi gelirlerine sağladığımız katkı, sanayimizin stratejik önemini öne çıkarıyor. 2017'de ihracat bazlı üretim artışına devam edeceğimize inanıyoruz" dedi.



DÜNYA ÜRETİMİNDE BİR BASAMAK YÜKSELDİK

Türkiye, 2016'da dünyada otomotiv üretiminde bir basamak yükselerek 14'üncü sıraya çıktı. Otomobil üretiminde de bir basamak atlayarak, 17'nci sıraya yükseldi, hafif ticaride 7'nci sıradaki yerini korudu. Avrupa'da toplam otomotiv üretiminde beşinci, otomobilde 7'nci, ticaride birinci sırada yer aldı.



AMERİKA'YA İHRACAT ARTIYOR

2016'da Batı Avrupa'ya 19.1 milyar dolarlık ihracat yapan Türkiye'nin ikinci büyük ihracat pazarı 1.5 milyar dolarla Ortadoğu oldu. Üçüncü sırada ise 1.1 milyar dolarla Amerika ve Afrika yer aldı. Otomotiv sanayisi 2016'da Doğu Avrupa'ya 689 milyon dolar, Asya ve Okyanusya ülkelerine ise 361 milyon dolar ihracat yaptı.



4 YILDA 5.9 MİLYAR $ YATIRIM YAPILDI

Son yıllarda otomotiv sanayisi yatırımlarında gözle görülür bir artış yaşandı. 2012-2016 arasında yapılan yatırım tutarı 5.9 milyar dolara ulaştı. Sadece 2016'da yapılan yatırım 1 milyar 131 milyon doları buldu.



PATENT SAYISI YÜZDE 512 ARTTI

Otomotiv sanayisi Türkiye'de Ar-Ge'de öncü rol oynuyor. Toplam 408 Ar-Ge merkezinden 83'ü otomotiv sanayisine ait. Otomotiv Sanayisi Derneği'ne üye olan firmaların patent başvurusu sayısı 624 oldu. 2010 ile 2016 arasındaki patent sayısı yüzde 512 arttı.