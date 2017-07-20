Telefon göz kulak oldu

Akıllı telefondan beklediklerimiz 10 yılda çok değişti. Kısa mesajdan anlık mesajlaşma uygulamalarına, güvenlik için 4 haneli şifreden parmak izine, kameradan sanal gerçekliğe telefon alışkanlıkları değişti. Ancak telefondan istekler sonsuz!

Akıllı telefonlar 10 yılda önemli bir evrim geçirdi. Artık telefonu kulağımıza götürmekten çok, gözümüzün önünde tutuyoruz. Akıllı telefonların yetenekleri arttıkça kullanıcıların talepleri de artmaya başladı. Telefonların ekranlarındaki değişim bile tek başına incelenmeye değer. Çözünürlük artarken ekranların hem boyu hem eni uzadı. Atyapıda farklı frekansların desteklenmesi için antenlerin sayısı da arttı. İşlemcilerin hızı ve performansı artarken aynı anda birden fazla iş yapmaya başladılar.



KAMERALAR HER YERDE

Kameraların 10 yılda geldiği noktayı anlamak için fotoğraf makinesi satışlarının nasıl azaldığını görmek sanırım yeterli olur. Akıllı telefonla özçekim (selfie) yapmayan genç kullanıcı neredeyse yok gibi. Sadece telefonlar değil yaşam tarzımız da değişti. Bu değişimlerin kimi olumlu, kimi olumsuz sonuçlar doğurdu. Telefon ekranına bakarken, fotoğraf ve video çekerken hayatı ıskalayan insanların sayısı arttı.







Tüm mobil işletim sistemlerinde engelli insanlar için özel uygulamalar olduğu gibi girişimcilerin uygulamaları da yeni çözümler oluşturuyor. Göz bebeklerinden, işaret dilinin algınlanmasına kadar pek çok uygulama ve teknolojiler var. İletişim, engelli insanlarla diğerlerini eşitleyen en önemli araç. İnternetteki servislerle engelli ya da engelsiz herkes aynı hizada toplanıyor.



EKRANI BÖL BİLGİSAYAR GİBİ ÇALIŞ

Android sistemi ve Huawei'nin kendi geliştirdiği özel arayüzü, en yeni sürümü EMUI 5.1'de telefon ayarlarına erişmek için kullanılan adım sayısını azalttı. Kullanıcılarının, Huawei P10'da bulunan yüzde 90 özelliğe 3 veya daha az adımla ulaşmasını sağlayarak hız ve verimi artırıyor. Parmak izini saliseler içinde tanımlayan "parmak izi okuyucusu" ile kullanıcıların güvenli şekilde telefon kilidini açmalarını sağlıyor. P10, en sık kullanılan uygulamaları sistemin herhangi bir yerinden başlatmayı mümkün kılan parmak boğumu hareketlerini tanımlanma özelliğini sunuyor. Çizilen sembollerin ayarlardaki seçili uygulamaya atanmasıyla anında istenen uygulamaya ulaşabilme, ekran görüntüsü alabilme ve iki farklı uygulamayı ekranı bölerek kullanabilme imkânı veriyor. Akıllı optimizasyonla kullanıcı alışkanlıklarını, en favori ve en sık kullanılan uygulamaları saptayarak daha fazla işlemci ve bellek ayırıyor.



CANLI YAYIN CEPTE

Eskiden fotoğraf çektikten sonra düzeltmek kolay fakat canlı yayında bunu yapmak imkânsızdı. Canlı yayında gerçek zamanlı güzelleştirme teknolojisine sahip telefonu Asus ZenFone Live, Türkiye'de vitrine çıkıyor. Yeni ZenFone Live, kamerası, ses sistemi ve pil ömrüyle olduğu kadar tanışma fiyatıyla da dikkat çekiyor. Gerçek zamanlı güzelleştirme teknolojisi olan BeautyLive'a sahip ZenFone Live, sosyal medyada canlı yayın yapmayı bugüne dek hiç olmadığı kadar güzel hale getiriyor. BeautyLive, rakiplerine kıyasla yüz tanıma teknolojisini de içeriyor. Bu sayede BeautyLive, video veya fotoğrafın tamamı yerine sadece kullanıcının yüzüne odaklanıyor.



DOKUNMATİK EKRANA YAZ GELDİ

İnsan yaz sıcağında en rahat pozisyonda ekrana bakmak ve dokunmak gibi rahatlık olamaz. Apple'ın 10.5 inç boyutuna genişleyen yeni iPadPro'sunu yaz sıcaklarında denemek iyi geldi. Üstelik Türkçe tuştakımıyla istediğim zaman soğuk bir şeyler içerken yazmak veya kalemle not almanın kolay olduğunu gördüm. Asıl güzel deneyim ise iOS 11'in işletim sistemi güncellemesiyle geliyor. Ekranın güneş ve parlak ışık altında yansımasını minimuma düşürerek kullanıcıya rahat görüş açısı sunuyor. 469 gram olması taşınabilirliği artırıyor. Bu sonbaharda çıkacak iOS 11'de bulunan yepyeni dosyalar uygulaması, özelleştirilebilir Dock ve güçlü iPad özellikleri, kullanıcıların daha da üretken ve yaratıcı olabilmesini sağlıyor.