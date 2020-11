SON DAKİKA HABERİ: ABD seçim sonuçları açıklandı! İşte Donald Trump ile Biden'ın kazandığı eyaletler...

ABD seçimleri için son dakika haberleri peş peşe geliyor. Son olarak, henüz resmi ABD seçim sonuçları açıklanmamışken Trump, seçimi kazandığını ilan ederek büyük bir kutlamaya hazırlandıklarını söyledi. Milyonlarca seçmen Trump'ın koltukta kalması ya da Biden'ın Başkan olması için oy kullandı. 2016'da kullanılan toplam oyların %72,8'ine tekabül eden 100 milyondan fazla Amerikalı seçim gününden önce oy kullanma işlemini tamamladı. Peki, ABD seçimlerinde son durum ne ve tüm dünyanın odaklandığı 2020 Amerika seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ABD seçimlerinde Trump ve Joe Biden'ın oy oranları…

CANLI GELİŞMELER

SON DAKİKA: TRUMP VE BIDEN'IN OY ORANLARI BELLİ OLUYOR! İŞTE AMERİKA SEÇİM SONUÇLARI

11.46 Trump, seçimlerde büyük yolsuzluklardan şüphelendiklerini belirterek, gerektiği takdirde seçimleri Yüksek Mahkeme'ye taşıyabileceklerini ifade etmişti. Yüksek Mahkeme'ye çağrı yapan Trump, "Oy vermeleri durdurmalarını istiyoruz." ifadesini kullanmıştı. Trump'ın bu sözlerine Biden cephesinden cevap geldi. Biden'ın avukat ordusu oy sayımının durdurulması durumunda harekete geçmeye hazır olduklarını açıklad

11.35 Tarihi seçimin yaşdığı ABD'de darbe tartışmalarıyla ilgili ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'den açıklama geldi. Milley, "Herhangi bir huzursuzluk anında ABD ordusunun hiçbir rolü olmayacak, Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil" dedi.

11.13 ABD'de oyların sayımı sürerken, başkent Washington sokaklarında ABD Başkanı Trump karşıtı gösteriler düzenlendi. Yerel kaynaklar üç kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

10.20 Canlı yayında açıklamalarda bulunan Trump, "Sonuçlar çok güzel. Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz. Çok ciddi bir farkla kazanıyoruz şu anda" dedi.

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump'tan canlı yayında zafer konuşması | Video

09:12 ABD'de başkanlık seçimlerinde kritik önem taşıyan Texas eyaletini Donald Trump kazandı. Texas'ta 38 delege kazanan Donald Trump, toplam delege sayısını 212'ye çıkardı

08.55 Twitter, Trump'ın attığı tweeti "şaibeli bilgi içeriyor" olarak işaretledi ve erişim kısıtlaması getirdi.

08:49: Trump bir paylaşım yaparak bu gece açıklamada bulunacağını söyledi. "Oldukça öndeyiz, ama Seçimi ÇALMAYA çalışıyorlar. Bunu yapmalarına asla izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz!"

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!