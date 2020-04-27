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Mahalle baştan ayağa yenileniyor

Belediyesi altyapı çalışmaları dolayısıyla bozulan Yarenler mahallesinde yol ve kaldırım çalışmalarına başladı.TEDAŞ, doğalgaz ve içme suyu hattı tamamen yenilenen Yarenler mahallesinde çalışmalara başlayan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler mahalleyi baştan sona yenileyecek. Yunus Emre Mahallesinde ise çalışmaların önümüzdeki günlerde başlayacağını ifade eden Başkan Zeybek çalışmaları sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:“Afyonkarahisar Belediyemize bağlı Fen İşleri ekiplerimiz alt yapı çalışmaları tamamlanan #Yarenler Mahallemizde yol ve kaldırım çalışmalarına bu sabah itibariyle başladı. Yunus Emre mahallemizin de çalışmalarına en kısa sürede başlıyoruz

Giriş Tarihi: 27.4.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 16:30 ABONE OL
Mahalle baştan ayağa yenileniyor
Afyonkarahisar Belediyesi altyapı çalışmaları dolayısıyla bozulan Yarenler mahallesinde yol ve kaldırım çalışmalarına başladı.
TEDAŞ, doğalgaz ve içme suyu hattı tamamen yenilenen Yarenler mahallesinde çalışmalara başlayan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler mahalleyi baştan sona yenileyecek. Yunus Emre Mahallesinde ise çalışmaların önümüzdeki günlerde başlayacağını ifade eden Başkan Zeybek çalışmaları sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:
“Afyonkarahisar Belediyemize bağlı Fen İşleri ekiplerimiz alt yapı çalışmaları tamamlanan #Yarenler Mahallemizde yol ve kaldırım çalışmalarına bu sabah itibariyle başladı. Yunus Emre mahallemizin de çalışmalarına en kısa sürede başlıyoruz. İnşallah alt yapısı değişen bu mahallerimizin yollarını yenileceğiz. TEDAŞ’ın elektrik tellerini yer altına aldığı mahallelerimizde de kısa zamanda çalışmalara başlıyoruz.”
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Mahalle baştan ayağa yenileniyor
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