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Cem Kültür Merkezi’nde sona yaklaşılıyor

Manavgat Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi’nde temeli atılan Cem Kültür Merkezi projesinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 11:33
Cem Kültür Merkezi’nde sona yaklaşılıyor

Manavgat Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi'nde yapımına devam edilen Cem Kültür Merkezi projesinin inşaat çalışmalarında sona doğru yaklaşılıyor.

4 bin metrekarelik alana yapılan Cem Kültür Merkezi binasının yapımı tamamlanırken, çevre düzenlemesi, kaldırım ve meydan yapımı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cem Kültür Merkezi'nin tamamlanmasıyla birlikte muhabbet meydanı, cem meydanı, lokma evi, sergi salonu ve etkinlik amfisi vatandaşların kullanım ve ibadetine açılmış olacak. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, insanların özgürce düşüncelerini ifade edebileceği bir kent oluşturmak için çalışma yürüttüklerini ifade etti. Başkan Sözen;

-"Kentler sadece fiziki güzellikleriyle kent olmuyor. Yaşam anlayışları, kültürleri, inanışları itibariyle de kent olmayı hak etmemiz gerekiyor. Manavgat'ımızda insanlarımız huzurluysa, düşüncelerini özgürce ifade edebiliyorsa, ibadetlerini özgürce yapabiliyorsa, kardeşçe birlik olarak yaşayabiliyorlarsa daha güzel olacaktır. Belediyecilik anlayışımızda bunu sağlamaya çalışıyor, hizmetlerimizi ona göre hayata geçiriyoruz. Cem Kültür Merkezi'miz de tamamlanmak üzere. Açılışını halkımızla birlikte çok yakında yapacağız" dedi.

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Cem Kültür Merkezi’nde sona yaklaşılıyor
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