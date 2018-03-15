Kepez’de ‘Şehir Buluşmaları’ devam ediyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 'Şehir Buluşmaları' programında AK Parti Kepez'in Yükseliş, Zafer, Özgürlük, Yeşiltepe, Ulus, Fabrikalar, Kanal, Barış, Kütükçü ve Atatürk Mahalle başkanları ve yönetimleri ile buluştu.



MAHALLE BAŞKANLARINI TEK TEK DİNLEDİ

AK Parti Kepez İlçe Başkan Vekili Mustafa Erol ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Ferah Nur Ünal'ın da hazır bulunduğu buluşmada Başkan Tütüncü, mahalle başkanlarıyla, yapılan çalışmaları ve yeni projeleri konuştu. Toplantıda yer alan belediye başkanları, yatırımcı birimler ile mülkiyet ve imarla ilgili birimlerin müdürleri de dile getirilen talepleri not aldı. Tütüncü, yaklaşık 3 saat süren buluşmada 10 mahalle başkanına söz verdi ve taleplerini cevaplandırdı.



YÜKSELİŞ'E OKUL, CAMİ VE PARK

Tütüncü, "Yükseliş Mahallesi'ne yeni bir okul kazandırmakla ilgili adım atıyoruz. Belediyemiz şapkadan tavşan çıkararak Cengiz Topel İlköğretim Okulu'nun yanında yeni bir okul alanı oluşturdu. Çok zor olan bir çözümü ürettik. Devlet, hayırsever ve belediye işbirliği ile Yükseliş'e 16 derslikli yeni bir okul binasını kazandıracağız. Yükseliş Mahallemizde cami ve park alanında 40 yıldır yaşanan mülkiyet problemini çözdük. Cami ve park yapılacak. Böylelikle bölgedeki görsel kirliliği ortadan kaldıracağız" dedi.



DOKUMA'DAKİ KREŞE 4 SINIF DAHA

Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi Özgürlük Şubesi'nin kapasitesini artıracaklarını belirten Tütüncü, "Kapasiteyi 4 sınıf, 20'şer kişiden 80 öğrenci artırmış olacağız. Yeni sınıfları 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi başında hizmete açacağız. Mustafa Akaydın'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde izin verilmemesinden dolayı Dokuma bölgesindeki Namık Kemal Bulvarı'nda doğalgaz hattı çalışması yapılamamıştı. Bulvarda doğalgaz çalışması yapılması için yatırımcı firma ile görüştük. Büyükşehir Belediyesi de bu çalışmanın yapılmasına izin verdi. Bulvarda Nisan ayı içerisinde doğalgaz çalışması başlayacak. Böylelikle bulvara cephe konutlar ve ticari işletmeler doğalgaza kavuşmuş olacak. Fabrikalar Mahallesi'nde Dokuma Fabrikası'nın arka kısmına halk pazarı gibi 7 gün çalışacak kapalı bir pazar inşa edeceğiz. İçerisinde güzel bir balık pazarı, satış yerleri, yeme içme üniteleri ve hamam olacak. Projesi tamamlanan tesis, yaklaşık 12 bin metrekarelik alana yapılacak."



80 BİN KONUTA DOĞALGAZ

Kepez'de 80 bin konutun kapısına doğalgazın gelmesini sağladıklarını kaydeden Hakan Tütüncü, "Bu yıl Kanal ve Barış Mahallerimizde doğalgaz çalışması yapılacak. Önümüzdeki yıllarda yatırımcı firma, imara uygun şehirleşmesi tamamlanan mahallelerimize doğalgaz getirecek. Şelale Caddesi'nin, Barış ve Atatürk Mahallelerini kapsayan Kütükçü Köprüsü ile Sakarya Bulvarı arasındaki bölümünün asfaltını ve kaldırımını yenileyeceğiz. Caddenin Kütükçü Köprüsü ile Varsak Köprüsü arasındaki bölümünün asfalt ve kaldırımını geçtiğimiz yıl yenilemiştik. Antalya'nın ilk kurulan kapalı pazarlarından biri olan Dokuma semtindeki Cumartesi Semt Pazarı'nı, kendi imkânlarımızla yenileyeceğiz. Yenileme çalışmasını bu yıl içerisinde başlayacağız. Yaklaşık 500 esnafın hizmet verdiği pazarı daha modern hale getiriyoruz" dedi.