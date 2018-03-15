Şehit İsmail Hakkı Doğan’ın evi onarıldı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, şehit Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan'ın baba ocağının baştan aşağıya yenilenmesi için talimat verdi. Ailenin istekleri doğrultusunda evde bulunmayan mutfak, tuvalet ve banyo da eklenirken, evin çatısı yükseltilerek yenilendi. Asma tavan yapılarak, elektrik, su tesisatları tamamen değiştirilen evde kapı ve pencereler de değiştirildi. Yerlerin tamamına seramik zemin döşemesi yapıldı. Evin tadilatı sırasında, ailenin barınabilmesi ve inşaattan olumsuz etkilenmemesi için bahçede tam teşekküllü bir sahra çadırı oluşturuldu. Doğan'ın annesi Emine Doğan yapılan çalışmalar dolayısıyla Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a teşekkür etti.

Şehidin acısını unutturulamasa da huzur içerisinde yaşayabilecekleri evlerini tadilattan geçirdiklerini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, "Şehidimiz İsmail Hakkı Doğan'ın bize emanetleri olan ailesini en iyi şartlarda yaşatabilmek en önemli hedefimizdir. Maalesef yaşadıkları toprak damlı evin fiziki şartları çok kötü durumdaydı. Kendileriyle görüşerek istekleri doğrultusunda bir dizi eklemeler ve tadilatlar gerçekleştirdik. Önümüzde ki süreçte bir takım eşyalarını da yenileyeceğiz. Ülkemiz için canını feda eden İsmail Hakkı Doğan kardeşimizin acısını bir nebze olsun hafifletebilirsek ne mutlu bize" dedi.