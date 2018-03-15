Tollu, sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Ziyaret kapsamında hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Tollu, sağlık çalışanlarına gül vererek günlerini kutladı. Bu kutsal mesleği büyük bir özveriyle icra eden tüm sağlık çalışanlarının 'Tıp Bayramı'nı kutlayan Tollu, "Hekim arkadaşlarımızın, sağlık çalışanlarımızın bu ülke için emeği gerçekten çok büyük. Hassaten bu ülkenin her şartında ciddi bir mücadelenin içerisinde olduğunu biliyoruz. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de görev yapan askerlerimizin de yanında sağlık çalışanlarımızın gönül dolu mücadele ediyor olması, bu milletin asaletinin en büyük göstergesidir" dedi.

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