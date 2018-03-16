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Gençler mesleği yerinde öğrendi

Giriş Tarihi: 16.3.2018
Gençler mesleği yerinde öğrendi
BURDUR'da Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri içecek servisi dersini yerinde öğrendi. Okulun yiyecek, içecek hizmetleri alanı pastacılık dalı 11'inci sınıf öğrencileri içecek servisi dersini kentteki bir iş yerinde uygulamalı olarak işledi. Okul Müdürü Özlem Kaya, "Öğrencilerimizin teorik eğitimin yanında pratik de kazanmaları, derslerini aktif biçimde işlemeleri için meslekleriyle ilgili iş yerlerine getiriyoruz. İleride yapacakları mesleklerle ilgili uygulamaları yerinde görerek tecrübe kazanıyorlar" dedi.
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Gençler mesleği yerinde öğrendi
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