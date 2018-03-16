Kampüste ‘Edebiyat kapışması’

BUGÜN NELER OLDU

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) öğrencilerinin 'edebiyat kapışması', Antalya'da ilk kez gerçekleştirildi. AÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Safiye Genç'in danışmanlığında Edebiyat Dil ve Kültür Topluluğu Antalya'da bir ilke imza attı. ABD'de ve Avrupa'da yaygın olarak yapılan, Türkiye'de örneğine henüz rastlanmayan 'poetry slam: edebiyat kapışması' Antalya'da ilk kez gerçekleştirildi. Kalabalık öğrenci topluluğu kampüs içindeki bir kafede bir araya geldi.Ses ve sahne performansına dayalı yeni bir edebi metin sunma şekli olan bu kapışmaya, seyirciler arasında gönüllü olanlar katıldı. Jüri üyelerinin de seyirciler arasından seçildiği edebiyat kapışmasında 9 kişi sahne aldı. Yarışmacıların 5-7 dakika aralığında istedikleri edebi metni sunduğu yarışmada jüri puanlarını, sunumun hemen ardından kartonlara yazarak kefedekilerle paylaştı. Yarışmada geceyi Erkan Özçam birincilik, Şeyda Akbulut ve Nafizcan Güneş ikincilik, Selin Doğan üçüncülükle tamamladı. Edebiyat kapışmasının ilerleyen günlerde yine yapılması planlandı.